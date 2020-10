Autoridades en Dallas piden no celebrar Halloween

Los dos principales funcionarios electos en Dallas tienen una gran petición para el fin de semana de Halloween: no salir a pedir dulces ni organizar fiestas.

"Creo que todos estamos cansados ​​de la pandemia, pero creo que es importante que todos comprendan que no podemos permitirnos bajar la guardia", dijo el alcalde de Dallas, Eric Johnson, durante una conferencia de prensa conjunta y remota con el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins.

Jenkins señaló un aumento reciente de casos de COVID-19 en los hospitales de Dallas, y el modelo de UT Southwestern Medical Center que indica que los casos diarios de coronavirus en el condado podrían llegar a 1200 para el Día de Acción de Gracias, como evidencia de que la precaución es clave para ayudar a controlar el virus en el área.

"Lo último que queremos es que nuestros hijos salgan, se encuentren con un montón de otros niños, tal vez alguien que no sepa que tiene el virus. Queremos que estén a salvo", dijo el juez Jenkins.

Ambos servidores públicos señalaron que planean tallar calabazas con sus hijos en las noches de Halloween, algo que ninguna de las familias ha intentado hacer, como ejemplo de cómo ajustarán personalmente sus rutinas de Halloween.

“Solo quiero que todos sepan que hay formas en las que aún pueden divertirse, y que sus hijos aún pueden divertirse y no poner a sus vecinos ni a usted mismo en un gran riesgo, y eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos tratando de ser aguafiestas aquí. No intentamos privar a nadie de la diversión, pero tenemos una prioridad aquí en la ciudad. Sé que el juez Jenkins tiene uno para todo el condado para mantener a todos a salvo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Queremos que todos sobrevivan para disfrutar de muchos, muchos más Halloweens", refirió el alcalde de Dallas.

Pero lo que hace la escena más real es que sobre el piso han lanzado pintura roja lo cual simula ser sangre, pero esto es algo que ha llevado a la policía a la vivienda. Aquí los detalles.