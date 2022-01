Autoridades en Texas toman medidas de emergencia contra venta de placas de papel

La junta que supervisa el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV, por sus siglas en inglés) ordenó tras una reunión de emergencia este jueves, que se redacten nuevas reglas que permitirían al departamento comenzar a tomar las huellas dactilares de las personas que solicitan licencias de concesionarios de automóviles.

Ese movimiento se produce después de que una investigación de NBC 5 expuso cómo los delincuentes pudieron obtener licencias de distribuidores, obtener acceso al sistema interno del DMV y luego vender etiquetas de papel temporales, obteniendo millones en ganancias ilegales.

Las etiquetas emitidas de manera fraudulenta a menudo se crean con nombres, direcciones y números VIN falsos que se ingresan en el sistema del DMV. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que esto crea efectivamente "autos fantasma" que son difíciles de rastrear para las fuerzas del orden si el vehículo está involucrado en un delito.

En la reunión de hoy, la directora ejecutiva del DMV, Whitney Brewster, se comprometió a trabajar más de cerca con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para tomar medidas enérgicas contra la actividad delictiva que involucra etiquetas.

Los oficiales de la unidad estatal para detener el fraude con etiquetas de papel en el condado de Travis se han quejado durante años de que el DMV ha tardado en actuar para detener la marea de etiquetas vendidas ilegalmente.

Hay tres arrestados. Además de decomiso de armas, multas, citatorios, autos incautados y recuperados.

Una investigación reciente de NBC 5 mostró cómo los oficiales advirtieron al DMV hace dos años sobre una importante falla de seguridad en el sistema, pero esa laguna no se cerró por completo hasta días después de que NBC 5 Investigates le preguntó a la agencia por qué no había tomado más medidas para evitar fraudes. Los números de VIN se utilicen para obtener etiquetas.

Brewster reconoció que hay "espacio para mejorar" en la relación de la agencia con las fuerzas del orden y dijo que su agencia ahora estaba trabajando con la policía en Dallas y Houston en más esfuerzos para atrapar a las personas que compran y venden etiquetas ilegales.

La semana pasada, la policía de Dallas realizó una operación de un día para detener vehículos con etiquetas fraudulentas en un área de alta criminalidad de la ciudad. Los oficiales recuperaron autos robados con etiquetas fraudulentas, confiscaron armas y arrestaron a personas sospechosas de estar involucradas en otros delitos. La policía de todo el estado le dijo a NBC 5 Investigates que las etiquetas vendidas ilegalmente se han convertido en una herramienta de acceso para los delincuentes que quieren ocultar la identidad de un vehículo.

Una estimación reciente del Precinto 3 de la policía del condado de Travis indicó que más de 1.2 millones de etiquetas fueron vendidas por distribuidores sospechosos de ventas fraudulentas de etiquetas solo en 2021.

En algunos casos, el DMV ha reconocido que esas placas las venden personas que obtuvieron una licencia de vendedor de autos usando una identidad robada. El jueves, la junta pidió al personal que creara rápidamente un plan para los solicitantes de licencias de huellas dactilares para tratar de frenar esa actividad delictiva.

Una vez que el personal redacte las reglas, se publicarán para comentario público y se presentarán de nuevo a la junta para cambios finales y aprobación.

Un miembro de la junta, Stacey Gillman, que representa a los concesionarios de automóviles, expresó su preocupación el jueves sobre la toma de huellas dactilares de los concesionarios de automóviles de franquicia y dijo que esos concesionarios no son responsables del fraude.

Un comité asesor del DMV recomendó excluir a los concesionarios de franquicias de las reglas de toma de huellas dactilares en ese momento, y acordó que el problema estaba relacionado principalmente con los pequeños concesionarios y las empresas ficticias que se crearon con el propósito de vender etiquetas ilegalmente.

Cuando NBC 5 Investigates preguntó por primera vez a Brewster en diciembre sobre por qué el departamento no tomaba las huellas dactilares de los traficantes, dijo que el departamento creía que necesitaría la aprobación de la legislatura para comenzar a tomar las huellas dactilares de los traficantes. No quedó claro el jueves cómo la agencia determinó que podía avanzar por su cuenta o por qué la agencia no exploró esa posibilidad antes.

Se espera que la junta del DMV se reúna nuevamente a principios de febrero para considerar las reglas de toma de huellas dactilares que redactará el personal.

