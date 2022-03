Busca a mujer de St. Louis vista por última vez en una estación de tren en Dallas

La policía de Dallas está pidiendo la ayuda del público para encontrar a una mujer de 30 años y residente de St. Louis, Missouri, que desapareció hace nueve días en Dallas.

Dana Holt fue captada por última vez en un video de vigilancia en Eddie Bernice Johnson Union Station alrededor del mediodía del 2 de marzo.

Su hermana Audrey Clay dijo que la familia no sabe por qué tomó un tren de Amtrak desde su casa la noche anterior o a quién conocería en Dallas.

"Puede que no sepa las intenciones de mi hermana, pero sé que algo anda muy mal porque mi hermana no se levantaría y se iría así", dijo Clay.

Después de enterarse del video, Clay, su esposa y su cuñada condujeron durante la noche desde Missouri para buscar a Holt.

El jueves, cubrieron la estación de tren y las áreas circundantes con volantes, pidiéndoles a las personas que estén atentas a Holt, quien se describe como rubia, de piel clara, 5'8 ” de estatura y 270 libras de peso. Tiene un tatuaje tanto en el pecho como en el cuello.

Ella dijo que el video muestra a Holt, vestida con ropa oscura, saliendo de la estación con bolsas y un hombre que la familia y los amigos no conocen.

El día que llegó a Dallas, Holt llamó a su abuela ya su madre en St. Louis.

"Me dijo: 'Mamá, él no me deja irme', y estaba realmente molesta y llorando. Y yo dije: '¿Quién no te dejará irte? ¿Dónde estás?'", dijo la madre de Holt, Deborah. Bosquecillo.

Holt les dijo que el hombre salía de la ducha y que ella tenía que irse.

"Nadie ha tenido ningún contacto con ella desde entonces", dijo Clay.

Dijo que aunque su hermana normalmente está activa en las redes sociales, no ha habido actividad en sus cuentas.

Según Clay, Holt lucha tanto con un problema médico como con una enfermedad mental, lo que agrega desesperación a su búsqueda.

“Si mi hermana ve esto, quiero que sepa que la amo. Nunca me hubiera imaginado que estaría haciendo esto. Nunca. Es mi única hermana y no dejaré de buscarla”, dijo Clay.

