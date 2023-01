Buscan a sospechoso de un triple homicidio en Dallas

La policía de Dallas informó que busca a un sospecho de matar a dos hombres y una mujer en un complejo de viviendas el pasado 6 de enero.

Evin Geovanny Mata-Guzmán, de 25 años es considera armado y peligroso. Pero si sabe dónde está o lo ha visto, llame al 911.

Según el Departamento de Policía de Dallas, los oficiales respondieron a un tiroteo en Landmark on the Valley Apartments, ubicado en la cuadra 8500 de Lazy Acres Circle, aproximadamente a las 4:30 a.m.

La policía dijo que la investigación preliminar determinó que cinco personas recibieron disparos mientras estaban reunidas en un estacionamiento trasero.

Tres de las víctimas, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos en el lugar. Las otras dos víctimas, ambos hombres adultos, fueron llevadas a un hospital local. Uno de los hombres estaba en estado crítico y el otro en condición estable.