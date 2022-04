Ciudad de Dallas demanda a organizadores de evento que terminó en tiroteo mortal

La demanda fue presentada el miércoles por los abogados de la ciudad de Dallas y nombra a Germaud L. Lyons, promotor del evento conocido como Bossman Bubba, y la Iglesia Bautista Misionera St. John, propietaria del terreno donde se llevó a cabo el concierto que terminó en tragedia.

NBC 5 contactó tanto a Lyons como a la iglesia y al momento de escribir este artículo no ha recibido respuesta. Se desconoce si tienen abogados.

“Debido a que no se siguió el proceso adecuado, ocurrió una tragedia. Solo estamos tratando de responsabilizar a las personas que deben hacerlo y tratar de evitar que vuelva a suceder”, dijo Jill Haning, abogada adjunta ejecutiva de la ciudad y jefa de procesamiento comunitario, en un informe de The Dallas Morning News.

Durante la noche del sábado 2 de abril, los oficiales respondieron a un tiroteo en un paseo y concierto no autorizado en la cuadra 5000 de Cleveland Road en el sur de Dallas.

Kealon Dejuane Gilmore, de 26 años, murió en el tiroteo. Se informa que Gilmore recibió un disparo en la cabeza cerca del escenario y murió en el lugar. Otros dieciséis, con edades comprendidas entre los 13 y los 29 años, resultaron heridos.

Al momento, no se han hecho arrestos.

Según la demanda, obtenida por el The Dallas Morning News, la iglesia ha ignorado “repetidamente” las reglas de la ciudad y no supervisa el área rural de 50 acres donde ocurrió el tiroteo. La propiedad, dice la demanda, es el sitio de un sendero para caballos y un parque no autorizados y ha albergado regularmente fiestas no reguladas que carecían de seguridad y control de multitudes.

Lyons y St. John Missionary Baptist Church también fueron nombradas en otra demanda presentada por las familias de dos mujeres jóvenes gravemente heridas en ese tiroteo. La demanda busca $ 1 millón en daños.

Los abogados dijeron que las familias esperan evitar tragedias similares en el futuro.

El jefe de policía de Dallas, Eddie García, había dicho que siete oficiales fuera de servicio estaban trabajando en el evento, pero que se fueron antes de que estallara la violencia.

“Este crimen es un excelente ejemplo de que los eventos no permitidos y promovidos pueden conducir a la violencia”, dijo García. “Si bien se aprobó el empleo fuera de servicio, estos oficiales no deberían haber estado trabajando en el evento que no tenía permiso”.

Mientras tanto, otros promotores del evento, que dijeron que no tenían nada que ver con el evento no autorizado que resultó mortal, se reunieron con la policía de Dallas el miércoles por la noche para discutir formas de avanzar y prevenir futuras tragedias.

Organizadores del evento se reunieron con autoridades para analizar lo que falló y lo que se necesita hacer en el futuro.