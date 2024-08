Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Cominda del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos.

Las personas participantes no tienen que registrarse, pero si se le pedirá su nombre, el tamaño de la familia y el código postal de residencia. La entrega de alimentos se hará en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Jueves 8 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

Viernes 9 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Greater El Bethel - C.O.G.I.C en el 517 Helen St en Garland.

Denton recibió a miles de alumnos que finalmente inician el ciclo escolar 2024-2025.