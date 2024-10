Comida gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades con su tradicional repartición de alimentos.

Los participantes no tienen que registrarse o presentar una identificación. Sólo se le pedirá su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Las despensas se entregarán en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 9 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Ave en Dallas.

Viernes 11 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Greater El Bethel - C.O.G.I.C. en el 517 Helen St en Garland.

Sábado 12 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch

Puede llenar su formulario en línea.