Concierto de Bad Bunny en el estadio AT&T

Proclamado el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo por Spotify, Bad Bunny llega al estadio AT&T en Arlington el 9 de septiembre como parte de su primera gira de estadios "Bad Bunny: World's Hottest Tour'' en los Estados Unidos y América Latina.

Promovida por Live Nation y CMN en los EEUU, la gira comienza el 5 de agosto en el Camping World Stadium en Orlando, FL, con paradas en Miami, Chicago, Nueva York y muchos más antes de terminar en el SoFi Stadium en Los Ángeles el 30 de septiembre. luego se dirige a América Latina en octubre. Los boletos estarán a la venta para el público en general a partir del viernes 28 de enero a las 12 p. m. CT en worldshottesttour.com y www.SeatGeek.com

Desde que abrió sus puertas en 2009, el estadio AT&T ha acogido a numerosos artistas de renombre mundial como Beyonce, Coldplay, The Eagles, Ed Sheeran, George Strait, los Jonas Brothers, Kenny Chesney, Jay-Z, Luke Bryan, Metallica, One Direction, Paul McCartney, Post Malone, Taylor Swift, The Rolling Stones y U2, por nombrar algunos.

Junto a Bad Bunny como invitado especial en el AT&T Stadium estará el DJ y productor discográfico nominado al GRAMMY®, Alesso. Con su música y sus imágenes, Alesso crea experiencias que lo han convertido en uno de los artistas en vivo más famosos.

Este anuncio es una clara representación del extraordinario crecimiento de Bad Bunny como superestrella mundial. Justo después de anunciar su gira "El Último Tour Del Mundo 2022" en abril de 2021, que comenzará el 9 de febrero y recorrerá 35 estadios bajo techo en América del Norte, el artista rompió el récord en Ticketmaster por la mayor cantidad de boletos vendidos para una gira en su primera gira. día de ventas desde 2018.

Bad Bunny agotó rápidamente los 35 espectáculos, moviendo más de 500,000 boletos. Además, el artista realizó sus primeros conciertos en estadios en diciembre de 2021, rompiendo récords de audiencia con dos presentaciones en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

