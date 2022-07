Condado Dallas eleva el nivel de riesgo de COVID-19

Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones están aumentando en el norte de Texas.

Durante el fin de semana, el Comité de Salud Pública del Condado de Dallas cambió su nivel de riesgo de COVID-19 de amarillo a naranja, lo que insta a extremar las precauciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La actualización se produce después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades colocaron a los condados de Dallas, Tarrant y Collin en la categoría de alto riesgo o "roja" de propagación de COVID-19 el jueves. El condado de Denton está actualmente en amarillo.

El comité publicó un informe el sábado, diciendo que los principales impulsores del aumento de los casos de COVID-19 son la inmunidad inadecuada/menguante y el último enmascaramiento.

“Gran parte de la población sigue sin vacunarse, sin refuerzo (no ha recibido todas las dosis recomendadas) con la vacuna COVID-19 y no está ‘actualizada’”, afirma el informe. “Las vacunas son nuestras herramientas más poderosas para proteger a nuestros residentes y nuestra economía, ya que previenen hospitalizaciones, la larga duración del COVID-19 y la muerte. El enmascaramiento ayuda a detener la propagación. Las personas que recibieron su serie primaria en 2021 y las que tuvieron COVID-19 se enfrentan a una disminución significativa de la inmunidad si no han completado su serie de vacunas o no han sido reforzadas”.

El informe indica que solo el 24 % de los residentes elegibles del condado de Dallas han recibido refuerzos y el 73 % han recibido una vacuna.

El Comité de Salud Pública del Condado de Dallas dijo que las tasas de vacunación contra el COVID-19 siguen siendo más bajas de lo que se necesita para proteger a los residentes vulnerables y en riesgo, especialmente a los niños.

Los datos en el panel de control de COVID-19 del condado muestran un promedio diario de alrededor de 570 casos durante la última semana. Sin embargo, los expertos han dicho que los recuentos de casos son probablemente más altos de lo que se informa, ya que más personas se prueban a sí mismas con kits en el hogar o se saltan las pruebas por completo.

Las hospitalizaciones también han aumentado un 45% en las últimas dos semanas, según el informe del comité.

En el nivel de alto riesgo, los CDC recomiendan que las personas usen una máscara en el interior, se vacunen, aumenten la ventilación en el interior y se hagan la prueba si tienen síntomas.

"Mientras hagamos todas esas cosas, estaremos bien. Así que no creo que nadie deba tener una gran preocupación. Pero, de nuevo, seamos inteligentes", dijo el Dr. Joseph Chang. , director médico del Parkland Memorial Hospital.

El Dr. Chang dijo que lo que estamos viendo ahora no es motivo de gran preocupación todavía.

“Creo que mi nivel de preocupación es mayor que cero. Pero, en una escala del uno al diez, no está ni cerca de cinco en este momento”, dijo a NBC 5.

Según el último pronóstico de COVID-19 de los investigadores de UT Southwestern Medical Center, dos subvariantes de omicrones, BA.4 y BA.5, constituyen más del 75 % de las muestras que se han analizado hasta ahora.

Los investigadores de UT Southwestern esperan que las hospitalizaciones por COVID aumenten en las próximas semanas. Su gran preocupación en este momento es un fuerte aumento de nuevos pacientes mayores de 65 años. La investigación de UTSW también señala un aumento de la infección en personas de 20 a 40 años.

El Dr. Chang dijo que no espera un aumento dramático en los casos y hospitalizaciones, como se vio con variantes anteriores.

"No creo que vayamos a tener la misma situación que tuvimos con omicron y delta, y ciertamente no con la gravedad de la enfermedad que vimos. Ahora, es posible que veamos personas enfermarse y que tengan que quedarse en casa". Pero la gravedad probablemente no se acercará a lo que vimos antes. Esa es la parte buena ", dijo.

El Dr. Chang también enfatizó que vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de evitar problemas, especialmente para los niños, ya que los hospitales vigilan el inicio de clases en un mes.

"No vuelvo a ver grandes olas como Omicron y Delta. Por supuesto, el último evento de súper propagación es la escuela", dijo. "[Los niños] deben vacunarse de inmediato. Nuevamente, esto es muy básico, muy simple, y muy sencillo. Sé que hay muchas personas con muchas razones por las que no quieren vacunar a sus hijos. Pero escuche, es solo ser inteligente. Y si no lo hacemos, vamos para ver algunas consecuencias.”

Todavía es demasiado pronto para decir qué protocolos decidirán los distritos escolares cuando eso suceda.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos sopesan ofrecer nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID-19 este otoño que han sido modificadas para adaptarse mejor a las mutaciones del coronavirus.