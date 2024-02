Condado Tarrant podría cancelar contrato con cárcel privada tras una revisión fallida

Una instalación con la que el condado de Tarrant tiene contrato para enviar a su población excedente de reclusos, no pasó una revisión estatal en diciembre y no informó a los líderes del condado, según el juez Tim O'Hare.

Los comisionados del condado de Tarrant podrían cancelar el contrato hoy con la compañía carcelaria privada que ha utilizado para albergar a su población de reclusos desbordada.

Esa cárcel privada, ubicada a unas cuatro horas al oeste de Fort Worth en el condado de Garza, no cumplió con múltiples estándares carcelarios de Texas durante una revisión reciente, y sus administradores tampoco informaron al condado de Tarrant sobre las preocupaciones, según el juez del condado de Tarrant, Tim O'Hare.

“No me notificaron a mí, no notificaron al sheriff, no notificaron al administrador del condado”, dijo O'Hare sobre Management and Training Corporation (MTC), con sede en Utah, que administra el Correccional Giles W. Dalby. Instalación en el condado de Garza. "Nos enteramos por los medios de comunicación, lo que, como probablemente puedas imaginar, es inaceptable".

En su reunión del 6 de febrero, la Junta de Comisionados del Condado de Tarrant votó a favor de enviar un aviso al MTC de que el condado Tarrant planea dejar su contrato para albergar a los prisioneros en Dalby.

El condado Tarrant pagó a MTC alrededor de $40 millones para enviar poblaciones de reclusos excedentes a las instalaciones de Dalby desde agosto de 2022.

Una revisión realizada en diciembre por la Comisión de Normas Carcelarias de Texas encontró que la cárcel de Dalby tenía deficiencias en seis categorías, incluidas seguridad humana, servicios de salud y supervisión.

Si los comisionados no cancelan el contrato por completo, pueden optar por extenderlo solo hasta diciembre de este año, momento en el cual se terminarán las renovaciones en otra cárcel del condado en Cold Springs Road en Fort Worth. Ese edificio luego se usaría para albergar a los reclusos excedentes.