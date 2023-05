Continúan las quejas sobre la política actual sobre los libros que se pueden tener en el Keller ISD

Una madre en el distrito escolar independiente de Keller (KISD, por sus siglas en inglés) dice que está molesta con la política de libros del distrito, argumentando que está causando que los bibliotecarios de las escuelas primarias eliminen ciertos libros, como el séptimo libro de la serie Harry Potter.

En los últimos dos años, los libros han sido un tema importante de discusión en KISD. El año pasado, el distrito prohibió los libros sobre 'fluidez de género' entre una lista de temas que resultó en la eliminación de libros de las escuelas.

La junta aprobó nuevas políticas el otoño pasado con pautas a seguir para los educadores y bibliotecarios del distrito. Incluye asegurarse de que los libros sean apropiados para la edad o el nivel de grado.

Laney Hawes, madre de cuatro hijos en el distrito, ha hablado sobre el tema. Dijo que le preocupan los libros recientes que han sido retirados de la biblioteca de la escuela primaria de su hijo, no solo por el contenido, sino por la recomendación de edad.

"Simplemente se basa en su grado o nivel de lectura. Ni siquiera importa lo que haya dentro del libro, podría ser el libro benigno más simple del mundo, pero si se revisa, digamos, 13 años, ya no puede estar en la biblioteca de mi hijo y estoy enojado", dijo Hawes.

La política, que se publica en el sitio web del distrito, tiene un cuadro que muestra las edades recomendadas, el rango de grados y los niveles de acceso al contenido.

"Tengo un estudiante de cuarto grado que lee a un nivel de lectura de sexto, séptimo y potencialmente incluso de octavo grado, y ahora tenemos esta política que dice, bueno, esos libros ya no pueden estar en su escuela". dijo Hawes.

Ella dijo que se enteró a través de educadores en el distrito que libros como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 estaban siendo retirados de las bibliotecas primarias en función de su recomendación de edad.

"El libro siete de Harry Potter aparentemente está revisado para edades mayores de cuarto grado y, por eso, ya no puede estar en las escuelas primarias", dijo Hawes basándose en la información que dijo que recibió de los educadores del distrito.

NBC 5 se comunicó con Keller ISD para confirmar esto. Un portavoz dijo que estaban trabajando para rastrear las respuestas.

Hawes dijo que se comunicó con el distrito y escuchó de un administrador a principios de este mes. Hawes dijo que le dijeron que las reseñas profesionales de ese libro de Harry Potter son para sexto grado en adelante. En ese momento, le dijeron que los bibliotecarios no habían retirado ningún libro porque tenían hasta el final del año escolar para completar el proceso de revisión. Hawes y su familia aún podrían tener acceso al libro, solo tendrían que dar un paso más.

"Me acerqué al distrito y dije que tengo un hijo que es un lector avanzado y que quiero que pueda leer Harry Potter número siete si pasa del uno al seis. Y ella dijo: 'Bueno, la forma en que está funcionando si aún puede, solo tiene que solicitar que se envíe desde otra biblioteca", explicó Hawes.

Ella dijo que eso anula el propósito de que su hijo escoja un libro para sí mismo.

"Lo frustrante de eso es que le quita la magia a la biblioteca. Como si la biblioteca fuera un lugar mágico lleno de infinitas posibilidades", explicó Hawes. “Si un niño no sabe que este libro está disponible en otra biblioteca, ¿cómo va a preguntar? ¿Cómo va a pedir mi hijo el libro que no sabe que existe? No puede, a menos que yo se lo pida específicamente. "

Dijo que está de acuerdo en que no se debe permitir el material ilícito, pero expresó su preocupación de que una política amplia pueda tener consecuencias no deseadas para los libros que no tienen nada que ver con esos temas.

En el sitio web del distrito, hay una página de preguntas frecuentes sobre libros, políticas y libros desafiantes.

Los padres pueden desafiar los libros según la política del distrito. Si se elimina un libro debido a un desafío, no será elegible para que se considere agregarlo nuevamente durante al menos 10 años, según el sitio web del distrito.

