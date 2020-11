Dallas entre las primeras ciudades de EEUU con más dificultades financieras por la pandemia

Investigadores de WalletHub compararon las 100 ciudades más grandes del país y descubrió que los problemas financieros pesan mucho sobre muchos tejanos durante la pandemia. Dallas es el número cinco.

WalletHub tomó en consideración muchos factores, incluido el puntaje crediticio promedio, el número de solicitudes de quiebra entre junio de 2019 y junio de 2020 y las búsquedas en línea sobre deudas y préstamos.

¿Qué significa esto para la estabilidad financiera de los texanos del norte en medio de una pandemia? El analista financiero Derrick Kinney dice que el estudio de WalletHub en realidad valida lo que muchas personas han estado sintiendo.

Él lo llama un "muro de preocupación".

“Sospecho que mucha gente está buscando formas de llegar a fin de mes y pagar sus facturas. Muchas personas ahora están preocupadas por si su situación laboral seguirá siendo la misma o perderán su trabajo, y esa preocupación para muchas personas es preocupante porque se va, ¿pueden hacer el pago de su casa, el pago de su automóvil, pueden quedarse poniendo comida en la mesa. "Todos esos problemas causan mucha ansiedad que se presta a que las personas no tomen las mejores decisiones financieras", dijo Kinney.

Entonces, ¿cómo llegó Dallas al número cinco en la lista de las ciudades con mayores dificultades financieras del país? Kinney dice que tiene sentido, porque hay una población diversa tan concentrada que Dallas ocuparía un lugar destacado simplemente por los números.

Dallas no es la única ciudad de Texas que figura en la lista. Houston ocupa el tercer lugar cuando se trata de problemas financieros durante el COVID-19, seguido por San Antonio en el No. 4, Austin en el No. 8 y Fort Worth completando el Top 10.

Sigue este enlace para ver el estudio de WalletHub, incluida la lista completa de ciudades.

