Dallas ISD sigue buscando profesores bilingües en el extranjero

Los maestros bilingües se han convertido en uno de los talentos más buscados, con el distrito escolar independiente de Dallas impulsando sus esfuerzos de reclutamiento más allá de Texas.

Esta fuerza particular de maestros es importante para diversas ciudades como Dallas. Según los funcionarios del DISD, más del 70% de sus estudiantes pertenecen a la comunidad hispana. Es por eso que han creado un programa sólido que ofrece instrucción en el salón de clases tanto en el idioma del hogar de los estudiantes como en inglés.

"No solo es nuestro enfoque, sino también una prioridad garantizar que nuestras aulas cuenten con personal completo no solo con maestros altamente calificados, sino también con aquellos que tienen la certificación bilingüe", dijo Diana Castañeda, gerente de reclutamiento de maestros de DISD. "Eso también puede crear conexiones y construir relaciones sólidas y positivas con nuestros estudiantes. Es importante que nuestros maestros no solo puedan comunicarse con nuestros estudiantes, sino también con nuestras familias. Nuestros padres son muy importantes para nosotros".

El número de estudiantes del idioma inglés en el estado también continúa creciendo. Las escuelas de Texas han luchado por mantenerse al día a lo largo de los años y la pandemia lo empeoró.

"En general, el reclutamiento bilingüe ha sido una prioridad no solo para DISD, sino para todo el país, dada la escasez de maestros a la que nos enfrentamos actualmente", dijo Castañeda.

A pesar de la continua escasez de maestros, Dallas ISD ha recorrido un largo camino en la contratación de maestros este año. Las autoridades dicen que al comienzo del último año escolar, el distrito tenía casi 700 vacantes para maestros.

Actualmente, tienen un 99% de personal, con una gran cantidad de nuevos maestros bilingües agregados.

"Estamos muy orgullosos no solo de servir como uno de los distritos escolares más grandes, sino que también contamos con uno de los programas bilingües bilingües más grandes de la nación", dijo Castaneda. "Y para eso, no solo buscamos reclutar más maestros bilingües, pero también mantener y retener a los que están actualmente en nuestro salón de clases".

Pero todavía están buscando casi dos docenas de maestros bilingües.

El departamento de reclutamiento de Dallas ISD tiene reclutadores que se enfocan específicamente en encontrar esos maestros bilingües, centrándose en países de habla hispana en lugares como América Central y del Sur. El distrito incluso contrató a maestros muy calificados de España recientemente.

Este otoño, el equipo de reclutamiento planea viajar a México para conectarse con personas que ya comenzaron el proceso de certificación con la Agencia de Educación de Texas, así como para reclutar más candidatos potenciales.

"Dallas ISD patrocina las visas H1-B y J1. Somos uno de los únicos distritos escolares públicos en el estado de Texas con una designación de visa J1", dijo Castañeda. "Estamos trabajando diligentemente no solo con nuestros candidatos de México, sino también como todos los demás solicitantes internacionales, para garantizar que los guiemos a través del proceso mientras trabajan para obtener la certificación. Y finalmente alcanzar el hito de ser maestro en Dallas ISD".

Texas requiere que todos los maestros tengan una licenciatura y pasen varias pruebas de certificación.

Para los maestros de ESL y bilingües, deben tomar de cuatro a cinco exámenes que pueden durar varias horas, cada uno con un costo.

Pero distritos como el Dallas ISD han estado ofreciendo dinero extra y apoyo para formar una fuente de nuevos maestros.

Hay un bono de contratación de $2,000 para todos los maestros, más un bono adicional de hasta $5,000 dólares para cualquier persona con certificaciones bilingües. Los salarios comienzan en $ 60,000.

"Sí, los maestros bilingües son muy necesarios en Dallas ISD. Pero también nos estamos asegurando de que no solo estamos reclutando, sino que también estamos reclutando con la intención de recompensarlos por su área de certificación", dijo Castañeda.

El distrito incluso está renunciando a las tarifas de certificación para aquellos que aún necesitan obtener la certificación.

"No solo ofrecemos incentivos altamente competitivos y un salario, sino que también ofrecemos matrícula gratuita a través de nuestro programa de certificación alternativo de Dallas. Entonces, para aquellos que todavía están trabajando para obtener la certificación o están cambiando de carrera, Dallas ISD es el mejor lugar para ellos". iniciar su formación como docente", añadió Castaneda. "Técnicamente estamos renunciando a todas las tarifas del programa para cualquiera que esté interesado en ingresar a nuestras aulas dentro del área de certificación bilingüe".

Mientras tanto, Fort Worth ISD también se ha enfocado en la contratación de maestros bilingües en México este año, por lo que la competencia por profesores bilingües es real.

