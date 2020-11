Decisión 2020: Cortes informativos de Telemundo 39

Telemundo 39 tendrá una extensa y precisa cobertura de la elección presidencial de este 3 de noviembre de 2020 con cortes informativos desde las 6 p.m. y hasta la media noche.

Nos acompañarán expertos en la materia y académicos quienes compartirán sus puntos de vistas y opiniones sobre diversos temas.

Olivia Llane Orona - Tarrant County College District, quien nos hablará sobre las tendencias del voto, demografía y perfil de los votantes, población hispana, inmigración, el futuro de DACA y candidatos hispanos.

Jonathan Rosa, Lecturer of American Studies - University of Dallas / Los incidentes y problemas que han surgido alrededor de esta elección como el COVID-19, la economía, el mercado financiero, las campañas políticas, las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, entre otros temas.

Juan Carlos Martínez - Professor of economics at Dallas College, Richland campus / Impacto de los candidatos en la economía, la perspectiva de Wall Street, el mercado financiero y la influencia en los trabajadores de construcción, amas de casa, dependiendo de quién gane.

Miguel Pavón - Adjunct Professor, Geography and the Environment, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs UT Austin / La importancia del voto y la demografía de los hispanos en los últimos años.

Antonio Sosa - Doctoral candidate in Political Philosophy and adjunct professor at the University of Dallas / Políticas públicas, la la forma en que se votó y los números de votos.

Jesús Sánchez - Profesor en Denver / Nos compartirá una perspectiva de los escenarios de la jornada electoral.