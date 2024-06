El consejo editorial del New York Times pide a Biden que abandone la contienda presidencial

El consejo editorial del New York Times, en un artículo editorial publicado el viernes, instó al presidente Joe Biden a hacerse a un lado en la contienda de 2024 después de su pobre desempeño en el debate en Atlanta el jueves por la noche.

“El camino más claro para que los demócratas derroten a un candidato definido por sus mentiras es tratar con sinceridad al público estadounidense: reconocer que el señor Biden no puede continuar su contienda y crear un proceso para seleccionar a alguien más capaz de ocupar su lugar para derrotar al señor Trump en noviembre”, escribió el consejo editorial.

El artículo de opinión reconocía que poner fin a su campaña “iría en contra de todos los instintos personales y políticos del señor Biden” y destacaba que fue el propio Biden quien retó al debate al expresidente Donald Trump.

“La verdad que el señor Biden debe afrontar ahora es que no pasó su propia prueba”, escribió la junta.

La campaña de Biden hizo caso omiso de la decisión del consejo editorial en un comunicado el viernes.

“La última vez que Joe Biden perdió el respaldo del consejo editorial del New York Times le salió bastante bien”, dijo el copresidente de campaña Cedric Richmond, quien anteriormente fue asistente de la Casa Blanca y congresista de Louisiana.

El consejo editorial del periódico finalmente respaldó a Biden en las elecciones generales de 2020, pero había seleccionado a las senadoras Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, durante las primarias demócratas de principios de ese año.

En ese momento, la junta había expresado su preocupación por la edad de Biden y dijo que este, que entonces tenía 77 años, debería "pasar la antorcha a una nueva generación de líderes políticos".

El artículo del consejo editorial llega cuando los demócratas han expresado alarma tras la actuación del presidente en el debate del jueves por la noche, que estuvo marcada por una voz ronca y errores retóricos como tropezar con sus palabras y aparentemente perder el hilo de sus pensamientos.

Biden defendió su capacidad para servir en un discurso del viernes lleno de la energía que le faltaba durante el debate de la noche anterior.

“Sé que no soy un hombre joven”, dijo Biden a sus seguidores en Raleigh, Carolina del Norte, el viernes por la tarde. “Ya no camino tan fácilmente como antes. No hablo con tanta fluidez como antes. Ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: ¡sé decir la verdad!”.

Biden, a sus 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Su oponente, el expresidente Donald Trump, es la segunda persona de mayor edad en ocupar el cargo de presidente.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.