Boletas por correo devueltas generan preocupación en Texas

Texas comenzó la votación anticipada el lunes en las primeras primarias de 2022 luego de una implementación apresurada de restricciones más estrictas y la devolución de cientos de boletas por correo, lo que les dio a los republicanos un debut torpe de las reglas de votación que endurecieron en los EEUU durante el año pasado en nombre de la seguridad electoral. .

“El lunes será un gran día para que todos veamos cómo se desarrolla esto”, dijo Isabel Longoria, administradora electoral del condado de Harris, que incluye a Houston y más de 2 millones de votantes.

“Creo que para todos nosotros hay una sensación de incertidumbre”, dijo.

Los funcionarios electorales en los condados de tendencia republicana también expresaron su frustración y confusión por los cambios que dicen que se han apresurado a implementar desde que el gobernador republicano Greg Abbott firmó en septiembre una ley radical que, según dijo, haría que sea "más fácil votar y más difícil hacer trampa. Para cientos de votantes de Texas cuyas boletas por correo y solicitudes de boletas han sido rechazadas en las últimas semanas, ese no es el caso”.

Los funcionarios electorales del condado de Harris anunciaron solo unos días antes de que se emitieran los primeros votos en persona que el 40% de las boletas por correo recibidas hasta ahora ya se habían devuelto, principalmente porque no incluían la identificación y las firmas requeridas ahora por la ley de Texas.

Texas se encuentra entre al menos 18 estados que celebrarán elecciones este año con mayores restricciones, una consecuencia de las repetidas afirmaciones falsas del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Los republicanos han rechazado las protestas de los demócratas de que los cambios privarían de sus derechos a los votantes, en particular a las minorías.

Pero Texas tuvo mucho menos tiempo que cualquier otro estado para completar el trabajo de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones debido a sus primarias especialmente anticipadas el 1 de marzo, dos meses antes de que los siguientes estados, Indiana y Ohio, vayan a las urnas en mayo.

Algunos grupos de derechos civiles ya han presentando demandas en contra de los cambios, pues aseguran que privan a los hispanos y negros de sus derechos como electores.

La fluidez de las elecciones primarias de Texas en las próximas semanas será observada tan de cerca como las carreras reales, pocas de las cuales son de alto perfil. Para los republicanos, Abbott es muy favorecido por encima de una cosecha de aspirantes en su campaña por un tercer mandato, pero el fiscal general Ken Paxton está luchando en una primaria más dura bajo la nube de una investigación del FBI.

El demócrata Beto O'Rourke tiene el camino casi despejado para la nominación a gobernador de su partido. Una de las contiendas más importantes en el sur de Texas, donde el demócrata en los EEUU. El representante Henry Cuellar está en una revancha contra un retador progresista, Jessica Cisneros, semanas después de que agentes del FBI registraron su casa.

Es la primera primaria para el nuevo secretario de Estado de Texas, John Scott, designado por Abbott, quien en una entrevista describió las boletas y solicitudes devueltas como votantes que se adaptan a las nuevas reglas.

Anticipa que las segundas vueltas de mayo y las elecciones de noviembre serán más tranquilas y dijo que no cree que los problemas hasta ahora y las preocupaciones expresadas por los funcionarios locales representen un fracaso del estado.

“No sé cuánto tiempo más, no quiero decir que no hubiera sido útil, porque hubiera sido útil”, dijo Scott. “Pero no sé si más tiempo soluciona ese problema porque es un proceso nuevo. Y creo que los nuevos procesos, especialmente para aquellos votantes que estaban acostumbrados al antiguo proceso, son absolutamente un punto de fricción”.

Pero los problemas se han extendido más allá de los votantes que navegan por los nuevos requisitos. Cuando la Liga de Mujeres Votantes solicitó el mes pasado miles de solicitudes de registro de votantes para nuevos ciudadanos estadounidenses, el estado dijo que no podía cumplir con la solicitud debido a la escasez de papel en la cadena de suministro después de que la nueva ley exigiera que los formularios se actualizaran y reimprimieran.

Luego, las oficinas electorales del condado informaron que tenían que devolver una cantidad inusualmente alta de solicitudes de boletas por correo por no incluir la identificación requerida, como una licencia de conducir o un número de Seguro Social. Ahora, los condados dicen que están devolviendo las boletas completas por el mismo motivo.

Los votantes tienen la oportunidad de corregir la boleta siempre que se devuelva antes del día de las elecciones, lo que ha dejado a los funcionarios esperando para ver cuántos regresan.

Scott dijo que la cantidad de solicitudes de boletas por correo rechazadas había caído por debajo del 5% este mes.

Asumió el cargo de director de elecciones de Texas después de desempeñar cargos anteriores bajo Abbott, pero su nombramiento despertó las alarmas entre los grupos de derechos electorales sobre su breve paso por el equipo legal de Trump que cuestionó los resultados de las elecciones de 2020. Scott se retiró del caso después de solo unos días y dijo que no discute que el presidente Joe Biden ganó las elecciones.

En las afueras de San Antonio, la administradora de elecciones del condado de Kendall, Staci Decker, dijo que las solicitudes de boletas por correo están en un nivel bajo antes de las primarias en su condado mayoritariamente republicano que votó por Trump por un margen de 3 a 1 en 2020.

El condado, en su mayoría rural, ha mantenido durante años una lista de aproximadamente 400 votantes a quienes se les envían solicitudes de boletas por correo. Pero los republicanos de Texas agregaron una prohibición este año a los funcionarios del gobierno que envían boletas por correo de manera proactiva, bajo la amenaza de cargos por delitos graves y seis meses de cárcel.

El viernes por la noche, un juez federal emitió una orden limitada que impidió que el estado hiciera cumplir esa parte de la ley en Houston y Austin. Pero la orden no tuvo relación con 251 de los 254 condados de Texas, incluido Kendall.

“Tuvimos 400 personas que simplemente se sentaron allí esperando que llegara su solicitud y nunca lo hicieron”, dijo Decker. Ella dijo que su oficina envió alrededor de 500 boletas a los votantes este año, menos de las 700 a 900 que normalmente envían por correo.

