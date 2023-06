Lupe Valdez quiere volver a ser la Alguacil del condado Dallas

La alguacil Lupe Valdez anunció hoy que se postula para su quinto mandato como alguacil del condado de Dallas. Dejó el cargo en 2017 para postularse por el Partido Demócrata para gobernadora en las elecciones del 2018 pero perdió ante el actual Gobernador Gregg Abbott.

Según un comunicado de su campaña, funcionarios electos, las empresas y los líderes comunitarios alentaron al alguacil Valdez a postularse para alguacil una vez más.

"Recibí numerosas llamadas de mis antiguos colegas y amigos preguntándome si consideraría postularme nuevamente para Alguacil. Me siento honrada con su aliento y espero con ansias una campaña animada. Todavía hay mucho trabajo por hacer en el condado de Dallas y, como les he dicho a mis seguidores y al equipo de campaña, aún no he terminado", dijo la hija de inmigrantes mexicanos.

A lo largo de su mandato como Alguacil del condado de Dallas, implementó estrategias innovadoras para mejorar las relaciones con la comunidad y mejorar la seguridad pública. Ha trabajado incansablemente para abordar la crisis de salud mental dentro de la población carcelaria, mejorar las condiciones carcelarias, reducir las tasas de delincuencia y la reincidencia en la cárcel y garantizar la equidad para todos.

"Mi experiencia al frente de la oficina del Alguacil del condado de Dallas me enseñó que trabajar con otros líderes de la comunidad es esencial para resolver problemas con nuestro sistema de justicia penal aquí en el Condado de Dallas", dijo Valdez.

Lupe Valdez se compromete a levantar la moral de los empleados de la oficina del alguacil del condado de Dallas que estuvieron en la primera línea de la epidemia de COVID-19 y recientemente experimentaron problemas técnicos importantes que llevaron a un aumento en la población carcelaria, la imposibilidad de acceso de los tribunales y abogados archivos de antecedentes penales y no recibir sus cheques de pago a tiempo, según el comunicado de prensa de su campaña.