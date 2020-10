Trump rechaza participar en el segundo debate al saber que sería en formato virtual

La Comisión de Debates Presidenciales anunció el jueves que el segundo debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se realizará de manera virtual el 15 de octubre.

Pero Trump minutos después, afirmó que no participaría. "No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual", dijo durante una entrevista en el canal Fox Business.

Eso arroja serias dudas sobre si el evento continuará, incluso cuando la campaña de Biden prometió que su candidato participará.

"El vicepresidente Biden espera hablar directamente con el pueblo estadounidense", dijo la subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, en un comunicado.

A través de un comunicado, la Comisión que organiza los debates, explicó que el segundo debate se realizaría con la participación de los dos candidatos desde lugares remotos, para ‘’proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en el segundo debate’’.

El moderador del debate, el periodista Steve Scully de la cadena S-SPAN, estará en el Adrianne Arscht Center en Miami, Florida, el lugar previsto inicialmente para el debate.

Resta por saber desde dónde debatirán Trump y Biden, respectivamente. El primer debate fue la semana pasada en Cleveland, Ohio, tras el cual, el presidente Trump y su esposa, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, por lo quye el mandatario fue internado tres días en un centro médico en Washington.

El tercero y último debate está previsto para el 22 de octubre en Nashville, Tennessee y será moderado por la periodista Kristen Welker, de la cadena hermana de Telemundo, NBC News.