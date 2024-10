Hombre arrestado cerca de mitin de Trump niega intento de asesinar al expresidente

Vem Miller, el hombre arrestado cerca del mitin del expresidente Donald Trump el sábado en Coachella, California, negó en un video publicado el lunes que estuviera tratando de asesinar al hoy candidato republicano.

Miller, de 49 años, de Nevada, quien fue arrestado por cargos de armas estatales a un cuarto de milla del mitin, dijo que es un partidario de Trump desde hace mucho tiempo. Contó que fue invitado al mitin por funcionarios republicanos en Nevada y que "la policía de la región ha publicado declaraciones falsas y difamatorias".

"Soy un capitán del caucus de Trump. He recolectado votos para Donald Trump y también soy un líder del equipo de Trump", dijo Miller en un video. "Es por eso que decidí venir a Coachella después de recibir una invitación especial de miembros del Partido Republicano de Nevada".

NBC News no pudo verificar la afirmación de Miller de que trabajó como capitán del caucus de Trump o líder del equipo de Trump y que fue invitado al mitin.

En una entrevista posterior ese mismo día, el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, se mantuvo firme en sus declaraciones de que sus agentes podrían haber evitado un tercer intento de asesinar a Trump.

“Sabemos que se presentó con múltiples identificaciones, un vehículo sin licencia ni registro con placas falsas y armas y municiones”, dijo Bianco en una entrevista con NBC Los Ángeles. “Al final, encontramos a la persona con todas esas monstruosas señales de alerta y pudimos arrestarlo por cargos de armas y sacarlo de las instalaciones antes de que llegara el presidente”.

Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley han dicho que están investigando el incidente, pero no han presentado cargos contra Miller.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos evalúa que el incidente no afectó las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estaba en peligro”, dijo el domingo Martin Estrada, fiscal federal para el centro de California. “Si bien no se ha realizado ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso”.

Un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley dijo que no hay indicios de que haya habido un intento de asesinar a Trump.

Miller dijo que después de llegar a la manifestación, le dijeron que fuera hacia una entrada especial donde había estacionamiento. Miller dijo que tenía dos armas de fuego en el maletero de su coche, pero que las lleva sólo para defenderse.

“Una es una Glock; la otra es una escopeta”, dice. “Y estas dos armas de fuego que llevo conmigo son simplemente para protegerme”.

Bianco desestimó las afirmaciones de Miller. “Si quiere decir que fue una víctima inocente, entonces también tiene que decir lo tonto que fue salir a creer que podía hacer todas esas cosas e intentar entrar a ese evento con armas”, dijo Bianco. “No me importa si es partidario del presidente Trump”.

“Estoy muy orgulloso de mis agentes y de todo lo que hicieron allí”, añadió Bianco. “No estamos inventando nada de lo que hizo; simplemente lo atrapamos”.

Miller, cerca del final del video de una hora y 15 minutos, acusó a los agentes de policía local de “difamar mi nombre como asesino en potencia”.

“Quiero decir, eso es absolutamente una locura, absolutamente una locura”, dijo. “Y por eso, termino diciendo que todo lo que han escuchado de estos departamentos de policía es una mentira absoluta. Todo lo que les he dicho es 100% cierto. Y verificable con las pruebas”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.