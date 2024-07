¿Por qué Obama no ha respaldado a Kamala Harris? Esto es lo que se sabe

WASHINGTON – El expresidente Barack Obama y la vicepresidenta Kamala Harris han estado en estrecho contacto desde que ella anunció su candidatura presidencial el domingo, y tuvieron múltiples conversaciones esta semana mientras inicia su campaña, según cuatro personas familiarizadas con sus discusiones.

En privado, Obama ha apoyado plenamente la candidatura de Harris y planea respaldarla pronto, dijeron estas personas.

Obama es uno de los únicos demócratas de alto perfil del país que aún no ha respaldado a Harris. Si bien otros líderes del partido han dado un paso al frente para respaldarla públicamente, hasta ahora él ha mantenido su apoyo en privado.

"Él ha estado en contacto regular con ella y cree que ha tenido un gran comienzo", dijo uno de ellos.

Las personas familiarizadas con las discusiones no sabían el momento preciso de su respaldo. Uno de ellos dijo que Obama no quería que eso eclipsara el momento del presidente Joe Biden, en particular su discurso a la nación desde la Oficina Oval el miércoles por la noche.

Otra persona familiarizada con las discusiones dijo que Obama y Harris, que busca mantener el impulso que su campaña ha disfrutado entre los demócratas desde que entró en la carrera, querían que su respaldo fuera su propio momento.

Los asesores de Obama y Harris también han discutido hacer arreglos para que los dos aparezcan juntos en la campaña electoral, aunque no se ha fijado una fecha, dijeron tres de las personas familiarizadas con las discusiones.

Michelle Obama también apoya la candidatura de Harris, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Esta nota fue publicada originalmente en NBC News. Para leerla, haz clic aquí.