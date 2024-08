Harris responde a Trump tras polémico comentario durante su aparición en convención de Chicago

La vicepresidenta Kamala Harris, presunta candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, ha emitido un comunicado después de que fuera objeto de múltiples ataques verbales durante la aparición del expresidente Donald Trump en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago.

A continuación, la declaración completa de Harris:

“La hostilidad que Donald Trump mostró en el escenario hoy es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, durante su mandato y durante su campaña para presidente mientras busca recuperar el poder e infligir su dañina agenda del Proyecto 2025 al pueblo estadounidense.

“Trump lanzó ataques personales e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó. Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a Estados Unidos, por lo que intenta dividirnos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

“La diatriba de hoy es simplemente una muestra del caos y la división que ha sido un sello distintivo de los mítines MAGA de Trump durante toda la campaña. También es exactamente lo que el pueblo estadounidense verá desde el otro lado del escenario del debate, cuando la vicepresidenta Harris ofrezca una visión de oportunidad y libertad para todos los estadounidenses. Todo lo que Donald Trump necesita hacer es dejar de jugar y presentarse al debate el 10 de septiembre”.

En una de las partes más controvertidas del panel de discusión, se le preguntó a Trump sobre algunos republicanos que llamaban a Harris una “contratación DEI”, y cuestionó la herencia de Harris en su respuesta.

"Así que la conozco desde hace mucho tiempo -indirectamente, no directamente- y siempre fue de ascendencia india. Y solo estaba promoviendo la herencia india. No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra", dijo Trump. "Y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿es india o es negra?".

Continuó diciendo que el cambio se produjo "de repente", cuando ella "dio un giro y se convirtió en negra".

Harris también fue invitada a hablar en la convención, pero no pudo asistir. Su campaña está trabajando para programar una reunión digital con periodistas de la NABJ, según los funcionarios.