Libro de Bolton: “Trump pidió ayuda a homólogo chino para ganar las elecciones de 2020”

Washington - El presidente Donald Trump, pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que le ayudara a ganar los comicios de 2020 con gestos como la compra por parte de Pekín de soja y trigo estadounidense que le servirían para captar votos, revela el nuevo libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton.

Extractos del libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" fueron filtrado este miércoles por medios de comunicación, y se espera que salga a la venta el próximo 23 de junio, aunque el Gobierno demandó el martes a Bolton para evitar su publicación con el argumento de que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional.

El diario The Wall Street Journal publicó un extracto, en el que el exasesor narra el encuentro entre Trump y Xi en junio de 2019 durante la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Los dos líderes estaban conversando sobre las críticas a Pekín dentro de EEUU cuando el estadounidense "sorprendentemente dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales en EEUU, aludiendo la capacidad económica de China y rogándole a Xi que le ayudase a ganar", describe el libro.

Bolton explica que Trump "puso énfasis en la importancia de los granjeros y en el impacto electoral que tendría un aumento de las compras de soja y trigo por parte de China" y se deshizo en halagos a Xi, al que consideró "el mejor líder de la historia china".

En esa conversación, según fue dado a conocer a la prensa entonces, Trump y Xi acordaron una tregua en su guerra comercial, de manera que Washington prometió frenar la imposición de aranceles a Pekín y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.

Posteriormente, en diciembre de 2019, ambos países llegaron a un principio de acuerdo para acabar con esa disputa que había comenzado en 2018 y llevó a la imposición mutua de gravámenes.

Sin embargo, en los últimos meses la relación se ha tensado de nuevo porque ambos países han intercambiado acusaciones por el nuevo coronavirus.

Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump desde marzo de 2018 y hasta su despido el pasado septiembre, se ofreció en enero a testificar en el juicio político contra el mandatario y afirmó que tenía información inédita y relevante, pero la mayoría republicana en el Senado vetó su comparecencia.