Medios: Biden se confunde al decir que 6,000 soldados murieron por COVID-19, en vez de siete

WASHINGTON - El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se confundió el miércoles durante un evento de campaña en Michigan y dijo que 6,000 miembros del Ejército habían muerto por el coronavirus, cuando en realidad ese número es de siete.

Un miembro de la campaña admitió en declaraciones a The Washington Post que Biden “se equivocó y citó accidentalmente las cifras de muertes por COVID-19 en Michigan, en vez de la cifra de soldados”. En Michigan, 6,887 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia.

El error se produjo durante un discurso en Warren (Michigan), en el que Biden arremetió contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por haber minimizado adrede el peligro que suponía la COVID-19, algo que reveló el periodista Bob Woodward, conocido por haber ayudado a destapar el caso Watergate en la década de 1970.

Casi al final de su discurso, Biden se salió del guion y explicó al público que normalmente lleva en uno de sus bolsillos un papel con el número actualizado de soldados fallecidos y heridos en Irak y Afganistán.

En esa ocasión, no tenía el documento consigo, así que se lo pidió al personal de campaña y, cuando alguien le dio el papel, comenzó a leerlo poniendo énfasis en la exactitud de las cifras: “Tropas que han muerto en Irak y Afganistán 6,922. No algo más de 6,000. ¡No, no! Exactamente 6,922 porque esos hombres y mujeres han dejado detrás a un montón de gente que confiaba en ellos”.

“Tropas de EEUU heridas en Irak y Afganistán, 53,188. No algo más 53,000. Personal militar estadounidense infectado por COVID, perdón, infectados totales en EEUU, 6,344,700; muertes por COVID, 89,506; militares infectados, 118,984, muertes de militares por COVID, 6,114. Cada una de estas vidas importaba. Cada una de estas vidas dejó a alguien detrás guardando luto y no podemos olvidarlo”, añadió Biden.

Ambos contendientes tienen posturas opuestas sobre el muro, DACA y los indocumentados.

Biden se equivocó al dar el número de militares afectados por COVID-19, que en realidad es de siete fallecidos y 40,026 contagiados, de acuerdo a cifras oficiales del Pentágono.

En Michigan, 119,863 personas se han contagiado desde el inicio de la pandemia y 6,887 han perdido la vida, de acuerdo a los últimos datos de las autoridades estatales.

Biden está intentado captar el voto de las familias militares de cara a las elecciones de noviembre, ya que Trump parece estar perdiendo su apoyo.

El candidato demócrata a la presidencia dijo que Trump ha sido un “presidente tóxico”.

Tradicionalmente, las familias militares se declaran en un 55 % conservadoras; pero de acuerdo a una encuesta del mes pasado del diario Military Times, el líder republicano está perdiendo terreno entre los uniformados, con solo un 37,4 % que se inclina por votar por él y un 41,3 % que prefiere al candidato demócrata, Joe Biden.

Ni Trump ni Biden han luchado en el Ejército, pero el hijo del exvicepresidente, Beau, que falleció de cáncer en 2015, sí vistió el uniforme militar estadounidense durante la guerra de Irak.