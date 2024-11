Por qué un republicano pide suspender votación anticipada en condado de Missouri

MISSOURI - Un miembro del comité republicano ha solicitado a un juez que suspenda la votación anticipada en el tercer condado más poblado de Missouri hasta que permita que los “observadores” o “impugnadores” supervisen las urnas.

La votación anticipada continuará en el condado de St. Charles hasta que un juez emita un fallo, dijo el director de elecciones del condado, Kurt Bahr, y el secretario de gobierno republicano Jay Ashcroft. Los lugares de votación anticipada en el condado suburbano de tendencia republicana cerca de St. Louis estuvieron abiertos el jueves, un día después de que Travis Allen Heins solicitara una orden judicial.

Una audiencia está programada para el viernes a las 9:00 a.m.

Esta es la primera elección presidencial en la que Missouri ha tenido votación por correo sin excusas.

En virtud de la ley estatal, cada partido político en la boleta puede designar un “impugnador” para cada lugar de votación el día de las elecciones. Para la votación por correo, se permite la presencia de impugnadores en los lugares donde se cuentan las boletas.

La solicitud de Heins argumenta que se le debería permitir observar ahora porque las boletas realmente se tabulan tan pronto como los votantes las introducen en un escáner.

“Cuando las autoridades electorales niegan la presencia de un impugnador u observador, la seguridad y transparencia de las elecciones se ven comprometidas”, escribió Heins en su solicitud.

The Associated Press dejó un mensaje a Heins el jueves en busca de comentarios. Heins comentó al St. Louis Post-Dispatch que no sospecha de irregularidades y simplemente quiere poder observar.

Bahr dijo que su oficina inicialmente esperaba que unas 2,500 personas votaran cada día durante el período de votación anticipada de dos semanas que termina el lunes. Aproximadamente 5,000 personas han emitido votos. El condado cuenta con 420,000 residentes.

Líderes de la Coalición de Protección de Votantes de Missouri dijeron que varias personas han sido disuadidas de votar desde la solicitud de la medida cautelar.

“Esta demanda no es más que una táctica de supresión de votantes diseñada para impedir que las personas acudan a votar”, dijo en un correo electrónico Zebrina Looney, presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) del condado de St. Charles y miembro de la coalición.