La primera transgénero electa para el Congreso hace historia, pero anticipa oposición

NUEVA YORK - La demócrata Sarah McBride, que será la primera transgénero en el Congreso de Estados Unidos en 2025, afirmó que está lista para encontrarse con la oposición de muchos colegas dentro de la Cámara de Representantes que se oponen a los derechos de la comunidad LGBTQ+, experiencia "dolorosa" que ya conoce por su trabajo en el Senado de Delaware.

"Mi trabajo es cumplir, y eso significa trabajar con personas que no están de acuerdo con algunas cuestiones fundamentales que considero importantes, pero esa es la única forma en que funciona la democracia", dijo a la revista People. McBride, de 34 años, derrotó en las elecciones del martes al candidato republicano John Whalen III.

La congresista electa sabe que "no siempre es fácil" y que le gustaría que votaran de otra manera, "que vieran la dignidad de las personas LGBTQ+".

En 2020, McBride se convirtió en la primera transgénero en el Senado de Delaware y, al echar una mirada a sus inicios en la política, asegura que su interés fue "forjado en una crisis de esperanza" de ser aceptada como parte de la comunidad LGBTQ+.

"Fue una crisis de esperanza arraigada en el hecho de que me sentía sola, de que el corazón de este país no era lo suficientemente grande como para amar a alguien como yo, arraigada en la percepción de que mi gobierno no me veía ni me respetaba, que la sociedad no fue construida para que alguien como yo tuviera éxito", afirmó.

No obstante, la senadora de Delaware recordó que encontró "un pequeño rayo de esperanza" al darse cuenta de que "el hilo conductor de nuestra historia es la historia de defensores, activistas y un puñado de valientes funcionarios electos que trabajan juntos para corregir los errores de nuestro pasado, para abordar la injusticia, sacar a las personas de las sombras y los márgenes de la sociedad (y llevarlos) al círculo de las oportunidades”.

Dijo además a la revista que espera con su triunfo inspirar a las personas LGBTQ+ a reconocer su valor y confía en que no será la última transgénero en esta posición.