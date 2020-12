CNBC: Texas demanda a 4 estados en la Corte Suprema por “resultados electorales ilegales”

El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, anunció el martes una demanda en la Corte Suprema de Estados Unidos para invalidar los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados clave que ayudaron a asegurar la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump.

La demanda afirma que los "resultados electorales ilegales" en esos cuatro estados, que ganó el presidente electo Joe Biden, deben declararse inconstitucionales.

La presentación argumenta que esos estados usaron la pandemia de coronavirus como una excusa para cambiar ilegalmente sus reglas electorales "a través de decretos ejecutivos o demandas amistosas, debilitando así la integridad de la boleta electoral".

Los expertos en derecho electoral se apresuraron a descartar la posibilidad de que los nueve magistrados de la Corte Suprema tomaran el caso.

La demanda inusual, que se presentó directamente a la Corte Suprema, afirma que los "resultados electorales ilegales" en Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Michigan, todos los cuales ganó Biden, deben declararse inconstitucionales.

Los expertos legales rápidamente descartaron el caso como un teatro político sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

"Los votos de los colegios electorales emitidos por tales electores presidenciales designados" en esos estados "no pueden contarse", pide Texas a la Corte Suprema.

El intento del "estado de la estrella solitaria" de descontar los votos electorales de otros estados sigue a una serie de desafíos legales de largo alcance con objetivos similares que han sido presentados en tribunales inferiores por la campaña de Trump y otros abogados. Esas demandas no han logrado invalidar repetidamente los votos emitidos para Biden.

Las afirmaciones de la demanda de Texas "son falsas e irresponsables", dijo el subsecretario de estado de Georgia, Jordan Fuchs, en un enérgico comunicado poco después de que Paxton anunció la acción legal.

"Texas alega que hay 80,000 firmas falsificadas en las papeletas de voto ausente en Georgia, pero no presentan a una sola persona a la que le sucedió esto. Eso es porque no sucedió", dijo la declaración de Fuchs.

La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, calificó la demanda como un "truco publicitario" y "por debajo de la dignidad" de la oficina de Paxton.

Los expertos en derecho electoral también descartaron rápidamente la posibilidad de que los nueve magistrados de la Corte Suprema tomaran el caso. Paul Smith, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown que ha defendido casos de derecho al voto en la Corte Suprema, dijo que el caso era "loco".

"Hay todo un sistema en Pensilvania y los otros estados para impugnar las elecciones; todo está hecho", dijo Smith, quien también se desempeña como vicepresidente de litigio y estrategia en el Campaign Legal Center, que no es partidista. "No creo que la Corte Suprema esté interesada en esto".

El profesor agregó que Texas podría tener problemas para demostrar que tiene motivos para demandar, lo que en términos legales se conoce como "legitimación".

"Es totalmente sin precedentes, la idea de que un estado, en la Corte Suprema, afirme que los votos de otros estados se emitieron de manera incorrecta, eso nunca sucedió", dijo. "¿Cuál es el daño al estado de Texas porque los votos de Pensilvania fueron emitidos por el Sr. Biden en lugar del Sr. Trump? No hay conexión allí".

Rick Hasen, un experto en derecho electoral de la Universidad de California en Irvine, escribió en su popular blog legal que la demanda era "una absoluta basura" y también cuestionó la idea de que Texas tenía validez, y señaló que "no tiene voz sobre cómo otros estados elegir electores".

Paxton escribió en el escrito que Texas está en pie debido a su interés en qué partido controla el Senado, que dice "representa a los estados".

"Si bien los estadounidenses probablemente se preocupan más por quién es elegido presidente, los estados tienen un interés distinto en quién es elegido vicepresidente y, por lo tanto, quién puede emitir el voto de desempate en el Senado", escribió.

"Esta lesión es particularmente grave en 2020, donde una mayoría en el Senado a menudo dependerá del voto de desempate del vicepresidente debido al casi igual —y, según el resultado de las elecciones de desempate de Georgia en enero, posiblemente igual— entre partidos políticos ", agregó Paxton.

La demanda contra los cuatro estados llega en una fecha límite fundamental en el proceso de certificación electoral, conocida como el umbral de "puerto seguro", después del cual el Congreso está obligado a aceptar los resultados certificados de los estados.

Seis días después, los electores en el Colegio Electoral emitirán sus votos, finalizando la victoria de Biden. La demanda también solicita a la Corte Suprema que extienda el plazo del 14 de diciembre "para permitir que se completen estas investigaciones".

En la mayoría de los casos, la Corte Suprema solo conoce casos de tribunales inferiores que han sido apelados. Sin embargo, en casos entre dos o más estados, el tribunal tiene jurisdicción original. Generalmente requiere que cuatro jueces estén de acuerdo en escuchar un caso.

La demanda surge cuando Paxton enfrenta una investigación criminal del FBI relacionada con supuestos esfuerzos para ayudar a un donante de campaña adinerado. La investigación fue confirmada por The Associated Press luego de que siete abogados de alto rango en la oficina de Paxton afirmaron a las autoridades en septiembre que Paxton era culpable de abusar de su oficina.

Desde entonces, los siete han sido despedidos, puestos en licencia o dimitidos, lo que provocó una demanda de denuncia de irregularidades de varios de ellos. Paxton ha negado las irregularidades.

El caso no es el primero sobre la elección en llegar a los jueces, aunque el tribunal aún no ha emitido un fallo sustancial para ninguno de los lados. En otra demanda que la corte pronto podría opinar, el representante republicano Mike Kelly de Pensilvania, un aliado de Trump, está desafiando prácticamente todas las boletas de votación por correo del estado, instando a la corte a anular millones de votos.

Se proyecta que Biden obtenga 306 votos en el Colegio Electoral, 36 más de los necesarios para vencer a Trump, quien recibirá 232 de esos votos.

Pero Trump se niega a ceder ante Biden. El presidente, más de un mes después del día de las elecciones, continúa insistiendo falsamente en que ganó la carrera mientras difunde una amplia gama de teorías de conspiración no probadas que pretenden demostrar fraude electoral o de votantes.

El presidente también está presionando a los funcionarios de los estados indecisos para que tomen medidas para anular los resultados de sus elecciones. Trump ha criticado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, al tiempo que le exige airadamente que convoque una sesión especial de la legislatura del estado de Peach para nombrar electores pro-Trump.

Trump se ha comunicado personalmente con Kemp y el presidente de la Cámara de Representantes de Pensilvania, Bryan Cutler, según un informe de The Washington Post. En noviembre, Trump recibió a legisladores republicanos en Michigan en la Casa Blanca para una reunión. Esos legisladores dijeron después del evento que no tenían planes de reemplazar a los electores de Biden.

Incluso antes de las elecciones, Trump predijo que la Corte Suprema probablemente decidiría los resultados de la contienda y presionó al Senado controlado por el Partido Republicano para que confirmara a la jueza Amy Coney Barrett en el banco a tiempo para que lo hiciera.

Sin embargo, en las últimas semanas, a medida que sus desafíos legales se han tambaleado, Trump ha reconocido que es poco probable que anule los resultados de las elecciones de 2020 en los tribunales.

"Bueno, el problema es que es difícil ingresar a la Corte Suprema", dijo Trump a Fox News el mes pasado en su primera entrevista completa desde su derrota el 3 de noviembre.

"Tengo los mejores defensores de la Corte Suprema, abogados, que quieren defender el caso, si llega allí. Dijeron: 'Es muy difícil llevar un caso allí'", agregó Trump. "¿Te imaginas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presenta un caso, y probablemente yo no puedo conseguirlo?".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tucker Higgins y Kevin Breuninger para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.