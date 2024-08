Inicia votación virtual para designar oficialmente a Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia

WASHINGTON DC - El Comité Nacional Demócrata (DNC) inició este jueves la votación virtual para designar oficialmente a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

La votación virtual se inició a las 9:00 am ET, y concluirá el próximo 5 de agosto a las 6:00 pm ET.

Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, tiene asegurada la nominación del Partido Demócrata al ser la única que se ha presentado a la votación.

Oficialmente, Harris se convertirá en la candidata demócrata a la presidencia cuando se asegure 1,976 delegados aunque cerca de 3,900 delegados han confirmado que votarán de manera remota por la vicepresidenta, primera mujer negra que será candidata a presidir Estados Unidos.

El resultado de la votación será anunciado por DNC, a más tardar, el próximo lunes a las 6:00 pm ET, dos semanas antes de que los demócratas se reúnan en Chicago el 19 de agosto para celebrar su convención y en la que se llevará a cabo una votación ceremonial para coronar a Harris como su candidata a la Presidencia.