Demanda contra el alguacil del condado Dallas alega que las condiciones de la cárcel propagan el COVID-19

Un oficial del servicio de detención del condado de Dallas, presentó una demanda colectiva contra la alguacil del condado de Dallas alegando que permitió condiciones en la cárcel del condado que promovieron la propagación del COVID-19 y pusieron a los oficiales en "riesgo extremo".

Emanuel Lewis trabaja como oficial del servicio de detención en el Centro de Detención Suzanne Lee Kays del Centro de Justicia Lew Sterrett en el centro de Dallas.

En la demanda, Lewis alega que la alguacil Marian Brown no hizo cumplir el distanciamiento social en la cárcel, no proporcionó equipo de protección personal y no proporcionó pruebas en la cárcel, lo que provocó una "molestia de salud pública".

La Oficina del Alguacil del condado de Dallas se negó a comentar sobre la demanda colectiva, que representa a aproximadamente 900 oficiales del servicio de detención que trabajan en la cárcel.

En la demanda, Lewis dijo que en la Torre Sur, donde fue asignado, se llenaron al máximo decenas de cápsulas para 64 personas, lo que imposibilitó que los presos y los oficiales se encontraran a una distancia social de seis pies.

La demanda también afirmó que las pruebas de los custodiosy los presos eran "prácticamente inexistentes" y, como resultado, el número total de guardias diagnosticados con COVID-19 no se reveló a los compañeros oficiales.

A aquellos que dieron positivo en la prueba y sufrieron múltiples dificultades, alega la demanda, se les negaron las reclamaciones de seguro de compensación para trabajadores.

"Un representante de recursos humanos del condado de Dallas declaró recientemente con orgullo que estaba negando el 99,9% de las reclamaciones de compensación para trabajadores por coronavirus", se lee en la demanda.

La demanda también dijo que el alguacil no proporcionó a los custodios la capacitación adecuada cuando se trataba de presos sintomáticos.

En un escenario de la demanda, Lewis dijo el 13 de agosto, una cápsula en la cárcel había sido puesta en cuarentena, pero luego, el siguiente turno de los guardias para la cápsula, incluido Lewis, no fue informado de la situación de la cuarentena.

La limpieza inadecuada y las malas prácticas higiénicas, combinadas con la falta de equipo de protecci ó n, también contribuyeron a la propagación del COVID-19, según la demanda.

