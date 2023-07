Quieren impedir que Texas prohíba el cuidado de menores relacionado con la transición de género

Una demanda presentada esta semana tiene como objetivo bloquear un proyecto de ley que evitaría que los menores accedan a muchos tipos de atención médica relacionada con la transición, como bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales.

El Proyecto de Ley 14 del Senado fue aprobado por la Legislatura de Texas en mayo y promulgado como ley en junio. La demanda presentada esta semana por varias organizaciones legales, incluidas Lambda Legal y la ACLU de Texas, tiene como objetivo bloquear la prohibición antes de que entre en vigencia el 1 de septiembre de 2023.

Paul Castillo, abogado principal de Lambda Legal, dijo que los demandantes que impugnan la ley incluyen cinco familias de Texas, tres profesionales médicos y dos organizaciones que representan a cientos de familias y profesionales de la salud en todo el estado.

“La atención médicamente necesaria para los jóvenes transgénero para aliviar su disforia es fundamental. A menudo salva vidas”, dijo Castillo el jueves.

“Estos padres, como cualquier otro padre, merecen tomar decisiones sobre el mejor curso de atención en consulta con sus médicos para mantener a su adolescente transgénero seguro y saludable”, dijo Castillo.

Los demandantes en la demanda afirman que el Proyecto de Ley 14 del Senado viola el derecho a la autonomía de los padres garantizado por la Cláusula de Debido Curso de la Ley de la Constitución de Texas, porque “impide que los padres de Texas con niños transgénero que sufren de disforia de género accedan al tratamiento médicamente necesario que los proveedores médicos tienen recomendado para sus hijos.”

“La Prohibición discrimina a los padres que buscan atención para sus hijos adolescentes transgénero en el ejercicio de su derecho fundamental a tomar decisiones sobre el cuidado, custodia y control de sus hijos, al prohibirles buscar y seguir consejos médicos para proteger la salud y el bienestar de sus hijos”, dice la demanda.

El 17 de mayo, el Senado de Texas debatió el proyecto de ley antes de finalmente aprobar la medida por 19 a 12 votos.

El senador Bob Hall, R-Distrito 2, argumentó que el proyecto de ley estaba destinado a proteger a los niños.

“Este proyecto de ley no se interpone en el camino de un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Somos la Legislatura. Nuestro trabajo es proteger a las personas”, dijo el Senador Hall en mayo. “Protegemos a los niños contra muchas cosas. No los dejamos fumar. No los dejamos beber. No les permitimos comprar tarjetas de lotería. Hay muchas cosas que no les permitimos hacer, porque los estamos protegiendo”.

Durante ese mismo debate en mayo, el Senador José Menéndez del Distrito 26 votó en contra.

“Mi preocupación es que nos estamos interponiendo entre padres, profesionales médicos, profesionales educados, y obstruiremos su capacidad para tomar la decisión que consideren mejor para ellos”, dijo el Senador Menéndez.

El proyecto de ley fue promulgado en junio por el gobernador Greg Abbott, cuya oficina no respondió el jueves a múltiples solicitudes de comentarios sobre esta demanda.

Castillo dijo que la demanda se presentó en el condado de Travis y esperan tener una audiencia en agosto con una decisión antes del 1 de septiembre. Dijo que la audiencia de orden judicial temporal podría incluir a expertos médicos y familias afectadas por la prohibición.

