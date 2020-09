Demandan al complejo de viviendas donde una policía de Dallas mató a Botham Jean

La familia de un hombre abatido a tiros por un oficial de policía de Dallas fuera de servicio que dijo que confundió su apartamento con el de ella, ahora está demandando al complejo de vvienda donde lo mataron, argumentando que la cerradura de la puerta no funcionaba correctamente.

Los padres y la hermana de Botham Jean presentaron la demanda en el tribunal de distrito del condado de Dallas. La demanda se produce justo antes del segundo aniversario de la muerte del hombre afroamericano que tenía 26 años.

Jean recibió un disparo mortal el 6 de septiembre de 2018 por la oficial Amber Guyger, quien testificó que pensaba que él era un intruso. Guyger fue despedida, acusada de asesinato y posteriormente enjuiciada y declarada culpable el año pasado. Fue sentenciada a 10 años de prisión.

South Side Flats, una compañía de administración de apartamentos y una compañía de cerraduras también citadas en la demanda, no respondieron de inmediato a las llamadas y mensajes telefónicos en busca de comentarios el jueves.

La demanda detalla que hubo varios incidentes en el complejo donde las puertas y los mecanismos de bloqueo no funcionaron de manera constante. La demanda dice que cuando Guyger llegó a su puerta, un piso por encima de la de ella, su puerta no se había cerrado como estaba diseñada o su llavero le permitió ingresar a un apartamento que no era de ella.

La demanda también menciona que el diseño del edificio llevó a que las personas se estacionaran en el piso equivocado o ingresaran al apartamento equivocado por error.

En diciembre, un juez federal dictaminó que la ciudad de Dallas no era responsable del tiroteo que protagonizó la oficial Guyger, quien estaba fuera de servicio, desestimando a la ciudad de una demanda civil presentada por la familia de Jean.

Los abogados de Guyger ya habían notificado sobre una apelación semanas después de la sentencia, pero no fue hasta este día que lo hicieron de forma oficial en un extenso documento del cual Telemundo 39 obtuvo. Mira aquí lo que piden.