Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentosen variass localidades.

Los interesados no tienen que registrarse, pero sí se le pedirá que brinde su nombre, el tamaño de la familia y el código postal de residencia.

La entrega será en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 14 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Ave en Dallas.

Viernes 16 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

Sábado 17 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

El programa ayuda a ampliar la cultura y métodos de enseñanaza para el estudiantado.