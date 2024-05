Despiden a dos carceleros del condado de Tarrant tras muerte de un reo

El Alguacil del condado de Tarrant, Bill Waybourn, informó que dos carceleros fueron despedidos luego de una investigación interna sobre la muerte bajo custodia de Anthony Johnson, de 31 años. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas continúa su investigación criminal sobre el incidente.

Johnson, un veterano de guera, murió el 21 de abril tras un enfrentamiento con agentes de detención que, según el Alguacil, estaban "barriendo" la cárcel en busca de contrabando. La oficina del Alguacil del condado de Tarrant dijo que Johnson murió después de que se utilizó gas pimienta durante una pelea y que dejó de responder después de ser inmovilizado.

Waybourn dijo que a los agentes de detención se les permite poner la rodilla en la espalda de una persona hasta que las restricciones estén colocadas y que se espera que coloquen inmediatamente a la persona inmovilizada en una posición de recuperación.

El Alguacil anunció los despidos el jueves por la tarde, diciendo que uno de los carceleros fue despedido por usar una técnica para la que no estaba capacitado y por usar una técnica no aprobada por el departamento. El segundo carcelero fue despedido por permitir que se utilizara la técnica y por no responder a la urgencia de la situación.

En conferencia de prensa se publicó un video de vigilancia desde el interior de la cárcel que muestra la interacción entre los agentes de detención y Johnson. Al describir el video, Waybourn dijo que Johnson luchó con los agentes de detención durante 2 o 3 minutos en lo que describió como una confrontación muy larga y peligrosa.

Explicó que a la familia de Johnson se le mostró el video más temprano ese día antes de que fuera publicado públicamente el jueves por la tarde.

Los agentes de detención estaban revisando las celdas en busca de contrabando cuando ocurrió el enfrentamiento. El Alguacil dijo que se encontraron una navaja de afeitar y una caña en la celda de Johnson.

Los Texas Rangers, parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas, están investigando la muerte. El jueves, el director regional del DPS de Texas, Jeremy Sherrod, dijo que la investigación está en curso y pidió paciencia. Sherrod dijo que una vez que se complete la investigación, si se determina que han ocurrido acciones criminales, el caso se remitirá a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant.

El médico forense aún no se ha pronunciado sobre la causa de la muerte de Johnson y que no se ha completado un informe toxicológico.

Desde 2017, 63 reclusos de la cárcel del condado han muerto y la muerte más reciente fue la de Johnson el 21 de abril.

Waybourn señaló que antes de que arrestaran a Johnson, su familia intentó internarlo en un centro de salud mental privado, pero fue rechazado y que este incidente puso de relieve la necesidad de más recursos para ayudar a los pacientes de salud mental, además de los centros de detención.

Después de la muerte de Johnson, la comisionada del condado de Tarrant, Alisa Simmons, pidió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también investigara la instalación.