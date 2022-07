Policía de Dallas se disculpa por avisos entregados por error antes del 4 de julio

El Departamento de Policía de Dallas (DPD) se disculpó por los volantes enviados a varios residentes que amenazaban con arrestarlos por error.

En preparación para el fin de semana festivo, el DPD envió cientos de avisos a las personas que supuestamente violaron las ordenanzas de la ciudad relacionadas con la colocación de fuegos artificiales en el pasado, disparos al aire y música a todo volumen.

El problema es que la policía entregó algunos avisos a las personas equivocadas, según DPD, quienes dijeron que se trata de una falla técnica por una confusión que llevó a los oficiales a entregar avisos en mano a los residentes desprevenidos.

Al menos dos residentes de Oak Cliff que recibieron el aviso dicen que la única conexión que tienen con estas violaciones es que llamaron al 911 para denunciarlas.

RESIDENTES SORPRENDIDOS Y FRUSTRADOS

Ambas mujeres dicen que les dijeron que recibieron el aviso, no porque fueran infractores, sino porque estaban llamando al 911 por los infractores, algo que DPD dice que no es el caso.

Las mujeres dicen que las han hecho sentir que son una molestia o que están siendo vigiladas por la policía y ahora tienen miedo de llamar al 911.

“Creo que lo pensaré dos veces antes de volver a llamar al 911”, sostuvo Pat Ketchum. “Siempre pensé que podías. No creo que haya abusado en absoluto. Fue por una razón".

“No sabía qué decir. Me sorprendió”, así se sintió Ketchum tras recibir una advertencia de DPD.

El volante que apareció en su puerta esta semana acusa a la mujer de 75 años de ser una "PROPIEDAD DE RUIDO MOLESTO".

“Empezó a casi llorar. Ella dijo: 'Yo no hice eso'”, manifestó su hijo Tim Hill. “Le dije: 'Sé que no lo hiciste, mamá. Solo necesito averiguar qué está pasando'”.

ENTREGARON 700 VOLANTES CON AMENAZAS DE MULTA Y HASTA CÁRCEL

Ketchum se encuentra entre las casi 700 personas de toda la ciudad que recibieron el volante del DPD en inglés y español.

El volante afirma que su casa ha sido "identificada por la policía" como una propiedad molesta en base a numerosas quejas al 911 y en los últimos seis meses por infracciones relacionadas con el ruido "que requieren múltiples respuestas por parte de un miembro del Departamento de Policía de Dallas".

Christina Bristow compartió un video de la cámara del timbre de la puerta con nuestra cadena hermana NBC 5 que muestra una patrulla que llega a su casa con las luces intermitentes y un oficial caminando por su entrada con el mismo aviso.

La advertencia amenaza con una multa de $500 o un arresto por "futuras infracciones… sin previo aviso, si las observa un miembro del Departamento de Policía de Dallas".

“Yo estaba como, '¿De qué se trata esto?' Él dijo: 'Se trata de las llamadas al 911'”, relató Bristow sobre su conversación con el oficial.

Bristow es la "líder del vecindario" y dice que a menudo llama al 911 en nombre de otros vecinos que informan actividades como disparos o fuegos artificiales. Ella se mantiene firme y dice que continuará llamando al 911 con la frecuencia que sea necesaria.

“La razón por la que nuestro vecindario ha mejorado es porque llamamos al 911”, dijo Bristow. “Estoy tan horrorizado de que las personas comiencen a dudar en llamar porque tienen miedo de represalias”.

Hill y su compañero llamaron a la policía exigiendo una explicación por el aviso y dice que habló con un sargento en el recinto suroeste.

“[Le dije], '¿estás diciendo que somos una propiedad de ruido molesto y nos amenazan con una multa de $ 500 y la amenaza de arresto si nos atrapa haciendo algo? ¿Te gusta mirarnos?'”, le preguntó Hill al oficial. "Me dijo: 'No, no, no, no'. Dijo: 'Es posible que hayas recibido ese aviso porque llamaste demasiado al 911'. Y yo dije: '¿Qué?'".

Hill expresó que la policía le dijo que habían estado recibiendo llamadas similares de otros residentes enojados. Ahora exige saber de dónde vino la directiva de las cartas. “Estoy como, ‘¿Estás bromeando? ¿Le estás diciendo esto a la gente? ¿Estás tratando de asustar a la gente para que no llame al 911?’ Esto es intimidación para mí”.

DPD informó que este es el segundo año que envían cartas.

ADMITEN QUE SE TRATA DE "UN ERROR"

Kristin Lowman

En cuanto al caso de Ketchum, Lowman dijo: “Ese fue un error. Sé que el compromiso de la comunidad se comunicará con esa familia y se disculpará”.

Se suponía que los avisos que Lowman dice debían ir a los infractores, no a las personas que llamaron al 911 por los infractores.

Después de revisar más incidentes, Lowman reveló que tanto las mujeres como otras personas en la ciudad recibieron los volantes por error. El departamento descubrió que sus llamadas al 911 se clasificaron erróneamente de alguna manera para mostrarlos como los infractores en lugar de las personas que llamaron.

El departamento le está pidiendo a cualquiera que haya recibido el aviso y crea que es un error que llame a su subestación local para que aclaren su nombre y dirección y reciban una disculpa por la confusión.

Lowman dice que el jefe Eddie García ha instado y seguirá instando a todos los residentes de Dallas a llamar al 911 para denunciar delitos y actividades molestas. “Si ve algo criminal en su vecindario, queremos que llame al 911”, instó Lowman.

Las dos familias de Oak Cliff simplemente no lo creen. “Creo que están tratando de cubrirse el trasero porque se equivocaron”, arremetió Hill, quien es dueño de varias casas en el área y está de acuerdo con Bristow de que el vecindario ha mejorado porque más vecinos han estado dispuestos a hablar.

“Pagamos muchos impuestos para vivir aquí y luego le pasa algo así a mi pobre madre que todo lo que hace es regar sus flores y existir y disfrutar del vecindario y ahora tiene miedo de llamar al 911”, abogó sacudiendo la cabeza.

El grupo está especialmente preocupado por otros que están confundidos con el aviso, aquellos que creerán que es una advertencia sobre sus frecuentes llamadas al 911, y especialmente por las minorías que ya suelen desconfiar de llamar a la policía y denunciar delitos.

Un portavoz de la ciudad señaló que la solicitud de respuestas se consideraría "cerrada" ya que hablaron con el DPD.

Lowman dice que los volantes estaban destinados a educar a los infractores reales sobre los problemas que podrían enfrentar durante el fin de semana festivo y más allá.

Bristow quiere saber cuántas personas recibieron las cartas por error y exige respuestas y responsabilidad de la policía y la ciudad. “Necesitan reparar este daño que le han hecho a la comunidad”, insistió Bristow.

“Alguien debe asumir la responsabilidad por esta carta y la responsabilidad por lo que nos ha hecho como comunidad y arreglarlo. No solo decir 'error'. No tantos 'errores'".