Distrito escolar de Dallastrabaja con otros distritos para monitorear datos de seguridad escolar

El distrito escolar independiente de Dallas (DISD, por sus siglas en inglés) está trabajando con un experto en seguridad y otros distritos escolares de todo el país para compartir información sobre cómo se protegen las escuelas todos los días.

En los primeros momentos después de un problema de seguridad en el campus, todos desean saber qué salió mal, advierte el experto.

"Tienes esta gran política que dice que está bien, el personal debe hacer XYZ, pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo te aseguras de que lo estén haciendo?" cuestionó Brian Katz, fundador de Safer School Solutions y extécnico de Google.

Las escuelas del condado de Broward en Florida lo contrataron para ayudar a idear un plan mejor, para mantener seguros los campus después del tiroteo en Parkland.

"El cierre de las puertas del salón de clases es importante, el uso adecuado de las identificaciones en el campus es otro crítico", dijo Katz sobre las cosas a las que las escuelas deben prestar atención.

Sin embargo, no hay un estándar, no hay un plan. La policía se presenta en una escuela y, a menudo, tiene preguntas y no tiene información real sobre qué puertas se abrieron y cerraron, bloquearon y desbloquearon.

Tras la tragedia en Uvalde, se van a revisar protocolos de seguridad y realizarán entrenamientos.

Entonces, los líderes escolares en Dallas comenzaron a hablar con líderes en otros distritos del país a través de un grupo profesional llamado Chiefs for Change.

No son partidistas, pero hablan y comparten ideas sobre cómo solucionar problemas comunes, en este momento se trata de seguridad.

"En realidad es anterior al tiroteo escolar realmente trágico que ocurrió en Texas hace poco tiempo, pero siempre es lo más importante para nosotros, cómo nos involucramos en el trabajo que mantiene seguros a nuestros estudiantes y maestros", dijo la Dra. Susana Cordova, superintendente adjunta del DISD.

Cordova y el superintendente saliente, el Dr. Michael Hinojosa, son parte del grupo Chiefs for Change y aprovecharon la oportunidad de trabajar con distritos desde Washington hasta Oklahoma para tomar decisiones inteligentes juntos. Todo con la esperanza de que sea algo que puedan hacer para ayudar a mantener las aulas seguras para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo.