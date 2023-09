Distrito escolar de Keller “se rebela” ante el gobierno de Texas

Los miembros de la mesa directiva del distrito escolar independiente de Keller (KISD, por sus siglas en inglés) dijeron oficialmente "No, gracias" a una vieja medida que devuelve el dinero de los impuestos locales al estado.

Es algo que los miembros de la junta han dicho que es similar a "la mafia".

El debate giró en torno a una norma fijada por la Agencia de Educación de Texas llamada recaptura, que permite que la legislación tome el exceso de dólares de los impuestos locales a la propiedad de los distritos escolares ricos en propiedades y los utilice para ayudar a equilibrar el presupuesto estatal o enviarlo a distritos pobres en propiedades para garantizar que la cantidad de dinero que se gasta por estudiante sea igual en todo Texas.

Los distritos pueden realizar pagos de recuperación comprando créditos de asistencia del estado.

Hay alrededor de 150 distritos considerados ricos en propiedades en todo el estado a medida que más personas se mudan a Texas y compiten por la vivienda, lo que está elevando el valor de las propiedades.

Keller ISD es uno de ellos. Según la junta escolar, tenía un exceso de ingresos locales de aproximadamente $2.5 millones que ya acordó pagar para los impuestos de 2022.

Sin embargo, cuando los miembros de la junta escolar cuestionaron la falta de transparencia del estado para saber exactamente a dónde va el dinero, iniciaron un debate sobre si realizar o no otro pago de recuperación para 2023, que se pagará el próximo año.

"La realidad es que el estado tiene un superávit de miles de millones de dólares. Y el argumento de que en lugar de que nos den más dinero, deberíamos simplemente darles más dinero en lugar de financiar las escuelas adecuadamente, es absolutamente estúpido", dijo Chris Coker, mimebro de la mesa de KISD, durante la reunión del lunes por la noche. "Están constantemente buscando maneras de recaudar más dinero de los distritos. Si continuamos entregándoselo voluntariamente, se crea un problema y se sienta un precedente que hemos sentado a lo largo de los años".

Los residentes estaban molestos al saber que el dinero extra posiblemente no regresaría a sus escuelas si la junta no votaba en contra. No se contuvieron durante los intensos comentarios públicos.

"Sabes lo complicado que es el financiamiento escolar en Texas y esperas que la comunidad no haga su tarea para entender qué es lo que estás tratando de hacer", dijo una madre de Keller ISD.

La junta terminó votando 5 a 1 para no enviar el pago de recuperación al estado para los impuestos de 2023 a menos que el estado brinde más transparencia sobre a dónde se destina ese dinero.

"Como fideicomisarios, tenemos una responsabilidad fiduciaria con este distrito. Y como parte de esa responsabilidad fiduciaria, creo que es proteger los fondos que tenemos", dijo Charles Randklev, presidente de la junta directiva de KISD. "2.5 millones de dólares en créditos de asistencia, lo que sea Es decir, equivale a una extorsión por parte de Austin".

El único miembro de la junta que votó a favor de pagarle al estado dijo que le preocupaba enviar un mensaje equivocado a la comunidad.

Hay algunas consecuencias si los distritos no realizan pagos de recuperación. Según la TEA, se puede impedir que los distritos adopten nuevas tasas impositivas e incluso se puede separar de su distrito la propiedad sujeta a impuestos y entregarla a otros para nivelar los ingresos fiscales.

El estado puede incluso retener fondos a aquellos que no realicen sus pagos de recuperación.

La decisión de Keller ISD es una muestra de desafío contra el estado y no son los únicos en hacer esto. Spring Branch ISD en el área de Houston también votó recientemente en contra.

En este momento, hay llamados a los legisladores o incluso a la Corte Suprema de Texas para que intervengan y cambien la ley.

