Donación de vestidos y accesorios para el prom de estudiantes del Metroplex

Siete centros bancarios participantes aceptarán vestidos de fiesta nuevos o en buen estado para donarlos a adolescentes locales atendidos por Boys & Girls Clubs of Collin County, Dallas CASA y Boys & Girls Clubs of Greater Dallas, quienes de otra manera no podrían pagar vestimenta formal para que vayan al tradición del baile de graduación de sus escuelas preparatorias.

Dos de esas ubicaciones son nuevas este año con la esperanza de cumplir su objetivo este año.

Para cumplir su objetivo de ayudar a que más adolescentes asistan al baile de graduación, Comerica Bank ha agregado dos nuevas ubicaciones para este 2025: su Centro Bancario Mockingbird-Abrams en el área del Este de Dallas y su Centro Bancario Preston John Hickman en Frisco.

Project Beauty también se ha unido con el banco como socio oficial de la campaña y recolectará vestidos y donará bolsas de regalos de belleza, además de brindar un cambio de imagen gratuito en la noche de graduación (peinado y maquillaje completos) a un adolescente afortunado de cada agencia beneficiada (tres por ser seleccionados en total).

Las personas y las empresas pueden dejar vestidos formales limpios, nuevos o poco usados ​​(incluidas tallas grandes, de 20 años en adelante) y accesorios (zapatos, carteras y joyas) en los siguientes centros bancarios de Comerica en el área del norte de Texas:

Chapel Hill-Tollway: 2560 Dallas Parkway en Plano

Bosque-Inwood: 5200 Forest Lane en dallas

Lovers Lane-Devonshire: 5647 W. Lovers Lane en dallas

Sinsonte-Abrams: 6260 E. Sinsonte en Dallas

Parque Norte: 8850 Boedeker Street en dallas

Parker-Premier: 3310 Premier Drive en Plano

Preston John Hickman: 4111 Preston Road en Frisco

Desde el 2015, Comerica Bank ha donado cerca de 6600 vestidos, incluídos 380 en 2024, a Dallas CASA y Boys & Girls Clubs del condado de Collin y el área metropolitana de Dallas.

La campaña comienza el sábado 1 de febrero en los centros bancarios Mockingbird-Abrams, NorthPark y Parker-Premier, que están abiertos de 9 a. m. y hasta el mediodía, mientras que las otras ubicaciones comenzarán a aceptar vestidos el lunes 3 de febrero.