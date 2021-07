Abbott: No se requerirá uso de mascarillas para el regreso a clases en Texas

Millones de niños de Texas regresarán a la escuela el próximo mes, y el gobernador Greg Abbott dice que no se requerirá que ninguno use una mascarilla.

Señaló que a pesar del creciente número de casos de COVID-19 y hospitalizaciones en todo el estado de Texas, no habrá devolución del mandato de la máscara para nadie, incluidos los estudiantes.

En una entrevista con KRPC-TV en Houston aseguró que el gobierno o las escuelas no obligarán a los niños a usar una máscara en la escuela.

“No se impondrá ningún mandato de máscara, y las razones para ello son muy claras. Hay tantas personas que tienen inmunidad al COVID, ya sea a través de la vacunación, ya sea a través de su propia exposición y su recuperación de la misma, que sería inmunidad adquirida, sería inapropiado exigir a las personas que ya tienen inmunidad para Usar una máscara", dijo Abbott.

Dado que los casos variantes de Delta ahora representan el 83% de los casos nuevos en los Estados Unidos y los niños regresan a las aulas el próximo mes, muchos padres se preguntaron si el gobernador estaba considerando modificar su orden ejecutiva que actualmente prohíbe a cualquier entidad gubernamental ,exigir que las personas usen máscaras en público para posiblemente exigirlas para los escolares no vacunados.

Esa guía puede tener sentido para las personas elegibles para la vacuna o para aquellos que han tenido COVID-19, pero deja preguntas para aquellos que son menores de 12 años y aún no están protegidos por una vacuna.

El número estaría principalmente representado por personas no vacunadas.

La Agencia de Educación de Texas estimó que en 2019-2020 había más de 3 millones de niños en edad escolar matriculados en Pre-K hasta el sexto grado. La mayoría de los estudiantes en esos grados tienen menos de 12 años, la edad límite para la elegibilidad para las vacunas COVID-19.

Según la guía actualizada de la Academia Estadounidense de Pediatría publicada el lunes, todas las personas mayores de 2 años deben usar máscaras, independientemente del estado de vacunación, cuando las escuelas vuelvan a abrir en el otoño.

El principal grupo nacional de pediatras dijo que recomienda el uso de mascarillas porque gran parte de la población estudiantil aún no es elegible para la vacunación. No está claro qué tan rápido cambiará eso, o qué probabilidades hay de que los padres administren la dosis a sus hijos más pequeños cuando el gobierno federal apruebe las vacunas para niños menores de 12 años.

La investigación muestra consistentemente que abrir escuelas en persona generalmente no aumenta la transmisión de COVID en la comunidad cuando se emplean máscaras y otros protocolos. La aparición de variantes más contagiosas, algunas de las cuales están vinculadas a resultados más severos, representa una amenaza particular para las personas que no están vacunadas, explicaron los pediatras.

A pesar del reciente aumento de casos y hospitalizaciones en todo el estado, Abbott dijo el martes que la gente sabe cómo protegerse contra el COVID-19 y que "no hay más tiempo para los mandatos gubernamentales. Este es el momento de la responsabilidad individual'', apuntó el mandatario estatal.

Citando las bajas tasas de vacunación entre los tejanos elegibles para recibirlas y la creciente propagación de la variante Delta, el expresentador de NBC 5 y actual presentador de KPRC, Kris Gutiérrez, preguntó nuevamente al gobernador qué se puede hacer para prevenir la infección.

Ya no será necesario que docentes y estudiantes vacunados usen mascarillas dentro de las escuelas de Estados Unidos, anunciaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) al presentar su nueva guía con medidas mitigadas.

Abbott reiteró nuevamente la importancia de las vacunas a pesar del hecho de que los niños menores de 12 años no pueden recibirlas actualmente.

"Bueno, de nuevo, lo más importante que podemos hacer es trabajar para garantizar que todos los tejanos tengan un acceso increíblemente fácil a las vacunas. El gobierno o las escuelas no obligarán a los niños a usar una máscara en la escuela. Pueden, a elección de los padres, usar una máscara, pero no habrá ningún mandato del gobierno que requiera máscaras. Kris, lo que anticipamos a medida que los niños se acercan al comienzo de la escuela , y con el aumento de la variante Delta, probablemente verá un aumento en la cantidad de padres que eligen vacunar a su hijo, así como un aumento en los maestros que aún no han sido vacunados, probablemente salgan y se vacunen", explicó Abbott.

Mientras tanto, el mandato federal de máscaras sigue en vigor, y los viajeros en el transporte público, en los aeropuertos y en aviones comerciales deben usar máscaras independientemente de su estado de vacunación.

