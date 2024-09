Abogados de Trump luchan en NY para revocar conclusión del jurado de que abusó sexualmente de E. Jean Carroll

NUEVA YORK - En plena campaña electoral a los tribunales, Donald Trump observó el viernes cómo uno de sus abogados luchaba para revocar un veredicto que declaraba al expresidente responsable de abuso sexual y calumnia.

Trump entró silenciosamente en un tribunal federal de apelaciones y pasó justo frente a su acusadora, la escritora E. Jean Carroll, que ya estaba sentada en su mesa. Él no la reconoció ni la miró.

El abogado D. John Sauer dijo a los jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que el juicio civil en la demanda de Carroll estaba empañado por pruebas inadecuadas.

"Este caso es un ejemplo de libro de texto de acusaciones inverosímiles respaldadas por evidencia altamente incendiaria e inadmisible", dijo Sauer, señalando que al jurado se le permitió considerar elementos como la infame cinta "Access Hollywood" en la que Trump se jactaba hace años de haber acaparado genitales de las mujeres.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo que la evidencia en cuestión era adecuada y que había muchas pruebas en el juicio de casi dos semanas de duración sobre la afirmación de Carroll de que Trump la atacó en el vestidor de una tienda departamental de lujo hace décadas.

Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos tienen previsto escuchar los argumentos el viernes en la apelación de Trump a la conclusión de un jurado de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll. Ella dice que el republicano la atacó en el camerino de una tienda departamental en 1996. Ese jurado otorgó a Carroll $5 millones.

"E. Jean Carroll presentó este caso porque Donald Trump la agredió sexualmente en 1996, en un camerino de Bergdorf Goodman, y luego la difamó en 2022 al afirmar que estaba loca y se lo inventó todo”, dijo Kaplan.

El panel de tres jueces no se pronunció de inmediato sobre la apelación de Trump a la conclusión de un jurado de que abusó sexualmente de Carroll. Trump lo niega. Ese jurado concedió a Carroll cinco millones de dólares.

Los abogados de Trump dicen que el veredicto del jurado debería anularse porque en el juicio se permitieron pruebas que deberían haber sido excluidas y se excluyeron otras pruebas que deberían haber sido permitidas.

Trump no asistió al juicio de 2023 y lamentó no haber estado allí.

Es poco probable que el tribunal emita un fallo antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

El caso civil tiene implicaciones tanto políticas como financieras para Trump.

La vicepresidenta Kamala Harris, una demócrata, criticó a Trump por el veredicto del jurado, señalando repetidamente que había sido declarado responsable de abuso sexual.

Y en enero pasado, un segundo jurado otorgó a Carroll otros 83.3 millones de dólares en daños y perjuicios por los comentarios que Trump había hecho sobre ella mientras era presidente, y consideró que eran difamatorios. El juez había ordenado a ese jurado que tenía que aceptar la conclusión del primer jurado de que Trump había agredido sexualmente a Carroll. El segundo juicio se llevó a cabo en gran medida para determinar qué tan gravemente habían perjudicado a Carroll los comentarios de Trump y con qué severidad debería ser castigado.

Trump, de 77 años, testificó menos de tres minutos en el juicio y no se le permitió refutar las conclusiones alcanzadas por el jurado de mayo de 2023. Aún así, estuvo animado en la sala del tribunal durante las dos semanas del juicio y los jurados pudieron oírlo quejarse del caso.

La apelación del resultado de ese juicio, que Trump calificó de “¡absolutamente ridículo!” inmediatamente después, será oído por el tribunal de apelaciones en una fecha posterior.

Carroll, de 80 años, testificó durante ambos juicios que su vida como columnista de la revista Elle se vio arruinada por los comentarios públicos de Trump, que, según ella, encendieron tal odio contra ella que recibió amenazas de muerte y temió salir de la cabaña en el norte del estado de Nueva York donde vive.

Los abogados de Trump dijeron en documentos judiciales que merece un nuevo juicio en parte porque el juez de primera instancia, Lewis A. Kaplan, permitió que otras dos mujeres testificaran sobre actos similares de abuso sexual que, según dicen, Trump cometió contra ellas en la década de 1970 y en 2005.

También argumentaron que Kaplan rechazó erróneamente la evidencia de que Carroll mintió durante su declaración, y otras evidencias que, según dicen, revelarían prejuicios y motivos para mentir a favor de Carroll y otros testigos contra Trump. El veredicto, escribieron, fue "injusto y erróneo", resultante de "fallos probatorios defectuosos y perjudiciales".

Trump ha insistido en que Carroll inventó la historia de haber sido atacado para vender un libro nuevo. Él ha negado conocerla.

Los abogados de Trump también cuestionaron la repetida difusión en el juicio de un video de “Access Hollywood” de 2005 en el que se escucha a Trump decir que a veces simplemente comienza a besar a mujeres hermosas y que “cuando eres una estrella te dejan hacerlo”. También dijo que una estrella puede agarrar los genitales de las mujeres porque “puedes hacer cualquier cosa”.

En sus argumentos escritos, los abogados de Carroll dijeron que Trump estaba exigiendo erróneamente "una repetición" basada en "amplias quejas de injusticia" infundadas y otras "distorsiones del expediente, declaraciones erróneas o aplicaciones incorrectas de la ley, y un firme desprecio de las decisiones del tribunal de distrito". razonamiento."

“Aquí no hubo ningún error, y mucho menos una violación de los derechos sustanciales de Trump. Este Tribunal debería afirmar”, dijeron los abogados de Carroll.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo denuncien públicamente, como lo ha hecho Carroll.