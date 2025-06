No existe riesgo de fuga; debería ser liberado: abogados de Kilmar Ábrego García

Los abogados de Kilmar Ábrego García, el hombre de Maryland arrestado por el gobierno y enviado erróneamente a una prisión de El Salvador, para luego regresar a Estados Unidos la semana pasada, argumentaron el miércoles en un documento judicial que debería ser liberado de la cárcel en espera de juicio.

“El Sr. Ábrego García solicita al Tribunal lo que se le ha negado en los últimos meses: el debido proceso”, escribieron los abogados de Ábrego García en un memorando en el que se oponen a los esfuerzos de la fiscalía por mantenerlo detenido.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos el viernes para enfrentar cargos federales por su participación en un plan para transportar a personas que se encuentran en el país sin autorización legal para residir ahí. El miércoles por la noche, se encontraba bajo custodia federal.

Los abogados de Ábrego García argumentaron en el memorando del miércoles que no representa un riesgo de fuga, como aseguran los fiscales. Sus abogados afirman que no se han cumplido los estándares legales para mantenerlo detenido.

"El gobierno ni siquiera tiene derecho a una audiencia de detención en este caso, y mucho menos a una detención. El Sr. Ábrego García debería ser liberado", escribieron sus abogados.

Se programó una audiencia de lectura de cargos y detención para el viernes en Tennessee.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado en Maryland el 12 de marzo, y el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que pertenecía a la pandilla MS-13, lo cual él negó.

Posteriormente, el gobierno deportó a Ábrego García a El Salvador, donde estuvo preso en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, a pesar de la orden previa de un juez de inmigración de no enviarlo a El Salvador.

Un juez federal ordenó al gobierno de Trump que facilitara su regreso a Estados Unidos, a lo que funcionarios del gobierno se opusieron.

El gobierno de Trump solicitó a El Salvador que devolviera a Abrego García a Estados Unidos la semana pasada para que enfrentara cargos de tráfico de personas presentados en Tennessee.

El caso se convirtió en una polémica de gran repercusión sobre si el gobierno de Trump estaba obligado a devolver a Ábrego García según la orden del juez federal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró en la Casa Blanca en abril que no devolvería a Ábrego García.

El asunto llegó a la Corte Suprema, que cuestionó el uso del término "efectuar" en la orden del juez, pero dictaminó que el gobierno de Trump estaba obligado a "facilitar" el regreso de Ábrego García.

La acusación federal de dos cargos, revelada en Tennessee, imputa a Ábrego García con un cargo de conspiración para transportar ilegalmente a extranjeros sin documentos con fines de lucro y otro de transporte ilegal de extranjeros sin documentos con fines de lucro.

La acusación alega que, entre 2016 y 2025, él y otros conspiraron para traer migrantes ilegalmente a Estados Unidos desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y otros lugares, a través de México y la frontera entre Texas y México.

Ábrego García y un cómplice "normalmente recogían a los extranjeros indocumentados en el área de Houston, Texas" después de que cruzaran la frontera, según la acusación.

La pareja luego transportaba a los extranjeros indocumentados de Texas a otras partes de Estados Unidos para promover su presencia ilegal en el país, según la acusación.

Chris Newman, abogado que representa a la familia de Ábrego García, declaró la semana pasada que el gobierno de Trump participó durante meses en una campaña de desinformación y difamación contra Kilmar y su familia.

