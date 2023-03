Jurado de Manhattan acusa a Trump en el caso de pagos secretos

What to Know El expresidente Donald Trump fue acusado en Manhattan en relación con supuestos pagos de dinero secreto realizados a Stormy Daniels.

Trump, quien fue puesto dos veces en proceso de destitución, es el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente en la historia.

Durante el fin de semana, el expresidente les había dicho a sus seguidores que anticipaba su propio arresto e instó a los leales a "protestar, protestar, protestar". Los planes de seguridad de la ciudad de Nueva York se han puesto en marcha en consecuencia.

NUEVA YORK -- El expresidente Donald Trump fue acusado en Manhattan en relación con en caso de supuestos pagos de dinero secretos realizados a la estrella de películas pornográficas, Stormy Daniels.

Trump, quien enfrentó dos veces un juicio de destitución en el Congreso, es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado penalmente, y los acontecimientos podrían tener implicaciones significativas para las elecciones presidenciales de 2024.

Trump, de 76 años, había insistido en que continuaría buscando la nominación republicana incluso si el jurado de acusación votara a favor de la acusación. Legalmente, una acusación no le impide postularse.

Tras el sorprendente desarrollo, los abogados del exmandatario difundieron un comunicado breve: "El presidente Trump ha sido acusado. No cometió ningún delito. Lucharemos enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales."

No estaba claro qué cargo o cargos enfrenta Trump. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan no lo ha dejado claro.

Tampoco estaba claro de inmediato a qué hora sería procesado, ni estaba claro si los medios recibirían un aviso por adelantado, dada la importancia histórica y las preocupaciones del Servicio Secreto asociadas con los procedimientos judiciales en Manhattan.

El jurado de acusación ha estado escuchando a los testigos, incluido el exabogado de Trump, Michael Cohen, quien dice que orquestó pagos en 2016 a dos mujeres para silenciarlas sobre los encuentros sexuales que dijeron haber tenido con Trump una década antes.

Tras noticia de la acusación, Cohen emitió una comunicado que dice: “Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente (actual o anterior) de los Estados Unidos ha sido acusado. No me enorgullece emitir esta declaración y deseo recordar también a todos la presunción de inocencia; según lo dispone la cláusula del debido proceso. Sin embargo, me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley; ni siquiera un ex presidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo; sino más bien, sólo el comienzo. Ahora que se han presentado los cargos, es mejor para el caso dejar que la acusación hable por sí misma. Las dos cosas que deseo decir en este momento es que la rendición de cuentas importa y mantengo mi testimonio y la evidencia que he proporcionado al DANY”.

TRUMP HABÍA ANUNCIANDO QUE SERÍA ACUSADO

Durante el fin de semana del 18 de marzo, Trump había dicho a sus seguidores que anticipaba su propio arresto e instó a los leales a "protestar, protestar, protestar" a través de un mensaje en redes sociales. Los planes de seguridad de la ciudad de Nueva York se han puesto en marcha en consecuencia.

Su mensaje parecía diseñado para adelantarse a un anuncio formal de los fiscales y para impulsar la indignación de su base de seguidores antes de los cargos ampliamente anticipados. Una publicación posterior usó una redacción más fuerte.

"¡¡¡ES LA HORA!!!" escribió Trump. “YA NO PODEMOS PERMITIR ESTO. ESTÁN MATANDO NUESTRA NACIÓN MIENTRAS NOS SENTAMOS Y MIRAMOS. ¡DEBEMOS SALVAR AMÉRICA! ¡¡¡PROTESTA, PROTESTA, PROTESTA!!!”

Todo evocó, de manera ominosa, la retórica que usó poco antes de la insurrección en el Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021.

FUNCIONARIOS LOCALES SE PREPARAN

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina ha estado investigando si Trump pudo haber infringido alguna ley estatal en relación con los presuntos pagos, envió un memorando interno previamente para garantizar la seguridad de su personal. Bragg dijo que su oficina no se dejaría intimidar ni toleraría las amenazas al "estado de derecho".

Aún así, los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley son conscientes de las posibles ramificaciones de seguridad pública y se han estado preparando en consecuencia, por precaución.

Esta vez le pesan varias investigaciones y oposición dentro de su partido

QUÉ SE SABE DE LA INVESTIGACIÓN

El propio Trump no testificó ante el jurado de acusación, aunque el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, le dio la oportunidad de hacerlo.

Trump niega que ocurrieran los encuentros, dice que no hizo nada malo y ha presentado la investigación como una "cacería de brujas" por parte de un fiscal demócrata empeñado en sabotear la campaña republicana de 2024.

Trump también calificó a Bragg, que es afroamericano, de “racista” y acusó al fiscal de permitir que el crimen en la ciudad se descontrolara mientras él se concentraba en Trump. Nueva York sigue siendo una de las ciudades más seguras del país.

Daniels y al menos dos exasistentes de Trump, la exasesora política Kellyanne Conway y la exvocera Hope Hicks, se encuentran entre los testigos que se han reunido con los fiscales en las últimas semanas.

LOS PROBLEMAS LEGALES DE TRUMP, MÁS ALLÁ DE LA ACUSACIÓN

Este caso de Trump marca un gran desarrollo después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Incluso mientras Trump continúa con su última campaña a la Casa Blanca: su primer mitin está programado para Waco, Texas, a fines de este mes y estrechó la mano y se tomó selfies con los fanáticos durante una aparición pública el sábado por la noche en los campeonatos de lucha libre de la División I de la NCAA en Tulsa, Oklahoma, no hay duda de que una acusación alimenta a sus críticos de larga data.

Además de la investigación de dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales separadas en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones de 2020.

Un abogado especial del Departamento de Justicia también ha estado presentando evidencia ante un jurado de acusación que investiga la posesión de cientos de documentos clasificados por parte de Trump en su patrimonio de Florida. No está claro cuándo terminarán esas investigaciones o si podrían resultar en cargos penales, pero continuarán independientemente de lo que suceda en Nueva York, lo que subraya la gravedad actual, y el amplio alcance geográfico, de los desafíos legales que enfrenta el expresidente.

La publicación de Trump del sábado se hace eco de una que hizo el verano pasado cuando dio la noticia en Truth Social de que el FBI estaba registrando su casa en Florida como parte de una investigación sobre el posible mal manejo de documentos clasificados.

La noticia de esa búsqueda provocó una avalancha de contribuciones a la operación política de Trump, y el sábado, Trump envió una serie de correos electrónicos de recaudación de fondos a sus seguidores, incluido uno que decía: “No estoy preocupado en lo más mínimo”.

Después de su publicación, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, denunció cualquier plan para enjuiciar a Trump como un “abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical” que, según él, perseguía una “venganza política”. La representante Elise Stefanik, la republicana de la Cámara de Representantes en tercer lugar, emitió un comunicado con un sentimiento similar.