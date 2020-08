Acusan a adolescentes de aplicar lápiz labial a un poni y maltratar animales en zoológico de NJ

NUEVA JERSEY - Un granjero de Nueva Jersey dice que algunos de los animales en su zoológico fueron aterrorizados por un grupo de adolescentes que, según él, presuntamente irrumpieron en su propiedad y abusaron de ellos, incluso poniéndole lápiz labial a un miniatura de poni.

Abma's Farm en Wyckoff es un pilar querido del condado de Bergen. Cuatro generaciones viven en la propiedad y el mercado de la granja y el zoológico, que permite a los visitantes interactuar con los animales, son un gran atractivo. Pero Jimmy Abma dice que tendrá que mantener el zoológico cerrado el lunes mientras la policía investiga el allanamiento y un veterinario examina a los animales.

"Se abrieron todas las puertas y los corrales. Un par de animales a los que ni siquiera pudimos acercarnos, estaban asustados", dijo Abma.

Se le informó del incidente después de recibir una foto de Snapchat de lo que parece ser una adolescente montada en un poni. La foto estaba geoetiquetada con la ubicación de la finca.

"No son para montar, y el hecho de que los montaran anoche es un problema de salud. Es un problema estructural", dijo Abma. El granjero cuya familia ha sido propietaria de la granja durante nueve décadas dice que salió el sábado por la noche y encontró de seis a ocho adolescentes huyendo, pero el daño ya estaba hecho.

Abma dijo que uno de sus ponis tenía una especie de brillo de labios o lápiz labial en la cara, y era uno de los animales más asustados. Algunos de los animales faltaban porque los corrales se dejaron abiertos, pero todos se contabilizaron a partir del domingo. Abma también dice que dos de los intrusos también estaban tratando de robar algo de la propiedad.

Abma dice que entregó el video de vigilancia y toda la información que conoce a la policía.

No es la primera vez que la gente entra ilegalmente en las tierras de cultivo del condado, según Abma. Dice que recibe intrusos casi a diario, y por eso se toma su último incidente aún más en serio.

"No es solo aquí. No somos solo nosotros aquí en nuestro zoológico. Esto sucede en todo el país. La gente pisotea todas las tierras de cultivo y no les importa", dijo el granjero.