Adolescente demanda a American Airlines tras encontrar una cámara en el baño de un avión

La familia de una adolescente de Carolina del Norte está demandando a American Airlines, alegando que un asistente de vuelo pegó con cinta adhesiva un iPhone al baño de un avión para grabarla usando el baño durante un vuelo en septiembre.

Los abogados de la adolescente de 14 años y sus padres dicen que American Airlines “sabía o debería haber sabido que el asistente de vuelo era un peligro”. Dijeron que el hecho de que otros miembros de la tripulación no confiscaran el teléfono del empleado le permitió destruir pruebas.

La demanda contra American Airlines, con sede en Fort Worth, Texas y el asistente de vuelo no identificado se presentó el viernes en un tribunal de distrito estadounidense en Carolina del Norte.

American dijo que el empleado fue “retirado del servicio” inmediatamente después del presunto incidente y no ha trabajado desde entonces.

"Nos tomamos este asunto muy en serio y hemos estado cooperando plenamente con las autoridades en su investigación, ya que la seguridad y la protección son nuestras principales prioridades", dijo American en una declaración preparada.

Según la demanda, el incidente ocurrió en un vuelo del 2 de septiembre de Charlotte a Boston.

La menor dijo que mientras esperaba para usar un baño en la sección económica, donde estaba sentada su familia, el empleado a le dijo que usara uno en la cabina de primera clase. Entró primero al baño, diciendo que necesitaba lavarse las manos, y luego salió un minuto después para decirle a la menor que el asiento estaba roto pero que no se preocupara por eso.

La adolescente dijo que después de ir al baño, notó un iPhone que estaba prácticamente oculto por una cinta roja de la línea aérea que decía "Retirar del servicio", pero el flash de la cámara estaba brillando.

La niña "estaba conmocionada y asustada", según la demanda. "Inmediatamente se le ocurrió que alguien había puesto el teléfono allí para filmarla mientras iba al baño".

Ella tomó su propia foto del dispositivo.

Los abogados de la familia sugirieron que el asistente de vuelo quitó el teléfono y borró las imágenes antes de dejar que su padre viera las fotos en su iPhone.

La familia dijo que un agente del FBI le dijo más tarde a la madre de la menor que no arrestaron al hombre porque no encontraron ninguna imagen incriminatoria en su teléfono.

Los abogados de la familia dijeron que no saben el nombre del asistente de vuelo, dónde vive o si todavía trabaja para American. La adolescente de 14 años está recibiendo terapia por trauma, dijeron.

Ni la menor ni su familia están identificados en la demanda. The Associated Press no nombra a las víctimas de agresión o abuso sexual a menos que lo hagan públicamente.