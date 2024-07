Juicio de Alec Baldwin queda en suspenso: jueza considera moción para desestimar el caso

SANTA FE, Nuevo México – El juicio por homicidio involuntario de Alec Baldwin en Nuevo México se detuvo repentina y sorprendentemente el viernes mientras la jueza consideraba una moción de la defensa para desestimar el caso por pruebas de municiones en disputa en el asesinato de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La jueza, Mary Marlowe Sommer, envió al jurado a casa por el día y les dijo que regresaran el lunes después de lo que se suponía sería una breve audiencia matutina sobre el asunto, que planteó más preguntas de las esperadas y la impulsó a solicitar más testimonios fuera de la presencia de los jurados.

La defensa argumentó que los fiscales les ocultaron pruebas sobre las municiones que pueden estar relacionadas con el tiroteo en el set de “Rust” en 2021. La defensa dijo que deberían haber tenido la capacidad de determinar su importancia.

“No sabemos si se trata de una coincidencia con munición real o no”, dijo el abogado de Baldwin, Luke Nikas, a la jueza. “Pero sí sabemos que el estado lo tenía y que se puede divulgar”.

La fiscalía declaró que las municiones no estaban relacionadas con el caso y no estaban ocultas.

El problema surgió el jueves, en el segundo día del juicio del actor, durante el interrogatorio de la defensa a la técnica de escena del crimen del alguacil del condado Santa Fe, Marissa Poppell. El abogado de Baldwin, Alex Spiro, preguntó si un “buen samaritano” había llegado a la oficina del alguacil con las municiones, a principios de este año después del juicio de Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de la película.

Gutierrez-Reed fue sentenciada a 18 meses de prisión por homicidio involuntario, que ahora está apelando.

Todavía no hay una determinación definitiva sobre cómo llegaron las municiones reales al set. Pero los fiscales dijeron que las fotos encontradas en el teléfono celular de Gutiérrez-Reed apuntan a que ella es la responsable.

Poppell testificó que, a instancias de su supervisor, aceptó las municiones, las registró y presentó un informe al respecto. Pero la defensa dijo que la fiscalía no la agrupó con otras pruebas en el caso “Rust”, y no se incluyó cuando se les proporcionó la evidencia balística en abril.

“Lo enterraron”, manifestó Nikas.

La fiscal especial, Kari Morrissey, estableció en su interrogatorio que el hombre con las municiones era Troy Teske, un oficial de policía retirado del condado Mohave, en Arizona, que es amigo de Thell Reed, un destacado armero de películas y padre de Gutiérrez-Reed.

No obstante, Morrissey dijo que las balas no eran del mismo tamaño o composición química que las balas reales encontradas en el set de “Rust”, incluida la que mató a Hutchins.

“Esta es una búsqueda inútil que no tiene ningún valor probatorio”, dijo Morrissey a la jueza el viernes. “Este es solo un hombre que intenta proteger a su hija”.

Aun así, Marlowe Sommer consideró que el asunto era lo suficientemente grave como para pedir ver las pruebas ella misma y ponerse guantes de látex para examinarlas en audiencia pública. Luego canceló el juicio por ese día y pidió escuchar el testimonio de Poppell y Seth Kenney, un proveedor de armas de fuego y algunas de las municiones de la película.

Kenney había cooperado con la policía y los fiscales durante toda la investigación. La defensa sugirió que la relación ha sido demasiado íntima y que las autoridades no investigaron lo suficiente si él era responsable de que las balas reales llegaran al set.

Kenney no ha sido acusado de ningún delito, y la policía y los fiscales han dicho que no hay evidencia de que haya tenido algún papel en cómo llegó la munición real al set de “Rust”. Su abogado no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Por su parte, la policía y los fiscales conocían la existencia de Teske y su suministro de municiones menos de un mes después del tiroteo.

Kenney lo llamó durante una entrevista con la investigadora principal del alguacil del condado Santa Fe, Alexandria Hancock, y le pidió que le enviara una fotografía de las municiones que tenía. Las balas en las fotos no parecían coincidir con las balas reales encontradas en el set “Rust”.

Morrissey dijo que finalmente a Hancock le quedó claro que el problema era un intento de engañar a los investigadores por parte de Thell Reed, quien intentaba echar la culpa de su hija a Kenney.

Morrissey se reunió con Teske el año pasado, pero no buscó más pruebas.

La defensa sugirió que las pruebas estaban ocultas porque podrían ser favorables a Baldwin.

Pero los fiscales han señalado que el cargo contra Baldwin se deriva de su imprudente desprecio de la seguridad de las armas, no de una acusación de que haya tenido alguna participación en el suministro de munición real.