Los alimentos en EEUU cada vez son más caros; te decimos cómo ahorrar

ESTADOS UNIDOS - Si ha notado que paga más que antes por la misma cantidad de alimentos, no es el único. La inflación en Estados Unidos disminuye ligeramente, pero los precios de los comestibles aún son altos, un aumento promedio del 21% desde que la inflación comenzó a incrementarse hace más de tres años.

“Cuando la inflación aumenta, reduce la capacidad de las personas para comprar alimentos al elevar el costo general de los bienes”, dijo Cassandra Happe, analista de WalletHub, un sitio web que proporciona calificaciones de crédito.

A diferencia de otros artículos, usted no puede dejar de comprar alimentos cuando se vuelven caros. No hay nada que pueda hacer con respecto a la inflación, pero puede encontrar maneras de ahorrar en comestibles para que no afecten demasiado su billetera ni sus hábitos alimenticios. Estos incluyen usar cupones, elaborar presupuestos y comprar al por mayor.

Aquí hay algunas recomendaciones de expertos para ahorrar en alimentos:

Kiersten Torok comenzó a utilizar cupones cuando estaba en la escuela secundaria, después de que sus padres perdieran sus trabajos durante la recesión de 2008. Y dependió aún más de ellos en 2020, cuando perdió su propio empleo durante la pandemia de COVID-19. Ahora utiliza su plataforma en redes sociales para ayudar a otros a aprender a ahorrar.

“Cuando llegan tiempos como estos, los cupones son una necesidad para muchos estadounidenses”, dijo Torok, conocida en Instagram y TikTok como Torok Coupon Hunter (Torok Cazadora de Cupones).

Muchos podrían pensar que usar cupones significa recortarlos de una revista. Si bien aún puede hacer eso, ahora existen formas más fáciles de obtener descuentos. Muchas tiendas, como Walmart y Target, tienen cupones disponibles en sus aplicaciones.

“Todo lo que tienes que hacer es escanear un artículo en una tienda; los cupones aparecen en tu app y luego se aplican automáticamente en la caja registradora”, explicó Torok. “Se ha vuelto mucho más ágil”.

Una de las reglas de oro de los cupones de Torok es: nunca pague por pasta de dientes; siempre hay una combinación de cupones y ofertas disponibles. Si quiere probar utilizar cupones, Torok recomienda que primero comience a usarlos en su tienda favorita y que nunca compre cosas que no necesita, incluso si tienen un descuento considerable.

Aplicaciones como Flipp, que le permite buscar cupones de todas las principales tiendas de comestibles, e Ibotta, una app que le brinda reembolsos por usar cupones, pueden facilitar su utilización de los mismos.

Hacer un presupuesto es clave para mantener bajo control el gasto en comestibles, y el primer paso es realizar un seguimiento de cuánto gasta ahora. Empiece por revisar cuánto ha pagado las últimas veces que fue de compras, recomendó David Brindley, editor adjunto de la revista AARP Bulletin.

Aunque la inflación se ha frenado desde la temporada navideña de 2022, los precios medios de algunos alimentos básicos han subido.

Si no guarda los recibos de compras anteriores de comestibles, intente consultar su estado de cuenta bancario y sume los cargos de alimentos. Una vez que sepa cuánto gasta en comestibles, establezca una meta. Por ejemplo, puede ser mantenerse dentro de un presupuesto específico o reducir sus gastos.

Necesita un plan, pero antes de hacer uno, asegúrese de saber lo que tiene actualmente en su refrigerador y en su despensa. Sarah Schweisthal, experta en finanzas personales y gerente de redes sociales de la app YNAB de elaboración de presupuestos, recomienda sacar todo y hacer un inventario para que no compre duplicados de cosas que ya tiene a la mano.

Brindley también recomienda planificar cocinar varias comidas con ingredientes similares, lo que ahorra dinero y reduce el desperdicio de alimentos.

Una vez que haya efectuado un seguimiento de sus gastos y realizado un inventario de lo que ya tiene, el siguiente paso es hacer un plan. Escriba los artículos que quiera comprar y su costo estimado, pero asegúrese de mantenerse dentro del presupuesto. Planificar las comidas para la semana o el mes puede ser una buena manera de controlar sus gastos, dijo Schweisthal.

Recorrer todos los pasillos puede hacer que a veces se le antojen cosas que no había planeado, como un refrigerio o un platillo nuevo. Si prevé que le resultará difícil ser fiel a su lista, incluya cierta flexibilidad en su plan, como asignar una cantidad específica para comprar antojos o un artículo aleatorio que vea en la fila de la caja.

“Creo que tener flexibilidad en un plan realmente te ayuda a cumplirlo mejor”, dijo Schweisthal.

Hacer un plan puede ser muy sencillo: por ejemplo, escribir una lista en papel o en la aplicación de notas de su teléfono. O puede utilizar apps que le ayuden específicamente con la planificación de comidas, tales como AnyList o Mealime.

Si tiende a salirse de su lista de compras porque cada vez que va a la tienda adquiere cosas que no necesita, comprar en línea y recoger afuera de la tienda es una buena solución alternativa.

“Recomiendo 100% sentarse el domingo por la mañana y simplemente mirar las tiendas y comparar los artículos que necesita para la semana, especialmente las cosas que puede comprar para recoger en la acera”, dijo Torok.

Si adquiere sus alimentos en varias tiendas porque cada una tiene mejores precios en algunos artículos, realizar el pedido con anticipación también puede ahorrarle tiempo.

Si está a cargo de comprar alimentos para toda su familia, puede ser beneficioso incluirlos en su rutina de presupuesto de alimentos. Para Torok, esto ha significado enseñar a sus hijos a escanear cupones cuando compran.

Ya que comprar al por mayor puede resultar rentable, Brindley también recomienda que acuerde adquirir artículos específicos a granel con un amigo o familiar y que compartan el descuento.

Por último, puede ahorrar dinero al utilizar apps para compartir alimentos como Olio, que conecta a personas de su comunidad para compartir artículos comestibles adicionales, y Too Good to Go, donde puede comprar alimentos excedentes con descuento.