Asesinato de Tupac Shakur: policías allanan lugar como parte de la investigación por el caso de 1996

Las autoridades de Las Vegas informaron que realizaron una orden de allanamiento en Henderson, Nevada, el lunes en relación a la investigación del asesinato del rapero Tupac Shakur ocurrido hace 26 años.

La información fue confirmada este martes por la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) en un breve comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"LVMPD puede confirmar que se entregó una orden de allanamiento en Henderson, Nevada, el 17 de julio de 2023", indicaba el escrito.

La policía no dio más detalles del allanamiento.

Shakur, cuyo nombre original era Lesane Parish Crooks, murió la noche del 7 de septiembre de 1996 luego de recibir cuatro disparos en el pecho cuando iba a bordo de su vehículo y se detuvo en un semáforo cerca del Strip de Las Vegas.

El famoso rapero, que tenía 25 años al momento, murió en hospital cercano.

De acuerdo con The Associated Press, Nevada no tiene un estatuto de limitaciones para procesar casos de homicidio.