¿Tienes un alto puntaje crediticio? Nuevos cambios podrían afectar el costo de tu hipoteca

Los gastos que hay que pagar para obtener una hipoteca son un tema candente en el mercado de la compra de vivienda. Están cambiando y las personas con mejores puntuaciones crediticias podrían acabar pagando más que antes.

"Estamos recibiendo muchas llamadas, no sólo de consumidores, sino también de agentes inmobiliarios y otros profesionales del sector", explica Alyssa Caliendo, directora de sucursal de Bay Equity Home Loans.

Caliendo - de Bay Equity Home Loans en West Hartford - está escuchando muchas preguntas acerca de los cambios en las tasas de las nuevas hipotecas que entrarán oficialmente en vigor el próximo lunes, 1 de mayo.

Se trata de hipotecas convencionales respaldadas por Fannie Mae o Freddie Mac.

Si estás en el mercado para una casa, nos dicen que es probablemente demasiado tarde para evitar un posible aumento de las tasas. Los tipos actuales que se ofrecen ya incluyen los próximos cambios.

"Cualquiera que se haya comprado una casa en los últimos meses está a salvo. Pero los que aún no lo hayan hecho se verán afectados por los cambios de tarifas y normas", afirma Caliendo.

Lo que está llamando mucho la atención es que la actualización de la estructura de tasas significa que los costes aumentarán para las personas con puntuaciones de crédito más altas y las tasas disminuirán para aquellos con puntuaciones de crédito más bajas.

La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda lo califica de paso hacia un "acceso equitativo y sostenible a la propiedad de la vivienda."

"No creo que vaya a perturbar enormemente el mercado hipotecario para los prestatarios de alta calificación. Y si ayuda a un prestatario de baja calificación, ya sabes, a acceder a la vivienda, probablemente no sea algo malo", dijo David Sacco, practicante de negocios residente de la Universidad de New Haven.

Por ejemplo, estos serían los cambios para alguien que compre una casa de $400,000 con un 25% de entrada.

Según NBC News, una persona con una puntuación crediticia de 750 vería aumentar sus cuotas de $750 a $1,125. Otra persona con una puntuación de crédito de 650 vería un gran descenso de $8,250 a $4,500.

Aunque anteriores iniciativas del Gobierno han contribuido a provocar problemas en el mercado inmobiliario, Sacco dice que no cree que vaya a ser el caso con este ajuste.

"Y en gran parte tiene sentido, sólo hay que tener cuidado de no hacer demasiado de algo bueno", dijo Sacco.

Los expertos señalan que hay muchos factores que influyen en lo que se paga por una hipoteca. Y el aumento de los tipos de interés supera con creces los cambios en las comisiones.