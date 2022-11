Caso modelo de Onlyfans: qué revelan conversaciones con su novio

Los abogados de la modelo de Onlyfans, Courtney Clenney, quieren continuar con el argumento de defensa propia, pero una nueva evidencia lo podría hacer más difícil de probar. Es otro ejemplo de la relación tóxica que tenía con su pareja Christian Obumseli.

Las nuevas fotos muestran la sangrienta escena del crimen después de que -según las autoridades-, la modelo de redes sociales apuñaló mortalmente a su novio, Christian Obumseli.

La evidencia muestra cómo quedó el apartamento donde convivían, también el ascensor y partes del cuerpo de la acusada con manchas de sangre.

En el video se le oye a la modelo decir: "cállate y déjame darte una bofetada", mientras Christian le contesta: "no me vas a abofetear". A lo que Courtney responde: "dame mi teléfono. Encuéntralo y cárgalo".

Son grabaciones que la fiscalía divulgo junto a cientos de fotos de ese día.

Los videos, que Obumseli habría grabado secretamente en su celular, al parecer fueron tomados sin el consentimiento de su novia, algo que aún no ha sido confirmado de manera oficial.

Lo que sí se percibe es la relación tóxica entre la pareja, en conversaciones que tuvieron semanas antes del trágico incidente. En ellos se escucha decir:

Courtney: "Decide si me vas a dejar de manipular o no".

Christian: "Estoy enojado porque me dijiste que viniera".

Courtney: "Decide ahora mismo".

Christian: "Courtney, eso es una ***** amenaza. Te pregunté tantas veces que no sé y te pido disculpas pero me pegaste".

Courney: "Cállate *******".

Los abogados de Clenney respondieron a estas imágenes diciendo que fueron publicados "sin ningún contexto", agregando en un comunicado: “Ella no irá a juicio por su estilo de vida, sus argumentos anteriores o diatribas grabadas. Irá a juicio por defenderse de un forcejeo violento con su ex novio por el que temía por su vida; Courtney es víctima de abuso doméstico”.

Por su parte, en otra de las grabaciones, Clenney parece estar molesta con Christian por haber saludado a otra mujer y no contárselo. Allí se pueden escuchar los intensos gritos y palabras racistas que le decía a la víctima.

Courtney: "Literalmente hablaste con ella sin decírmelo".

Chirstian: "Courtney estaba en un paseo en bicicleta y me pasó y dije: ‘hola’. Mi error, olvidé decirte, pero que eso no te permite actuar así y llamarme ***** ***".

Courtney: "Eres un ****" sí, quiero que te alejes de mí".

La defensa de la acusada agregó que compartir estos pedazos de evidencia "sin ningún contexto" evitarán que Clenney reciba un juicio justo, también diciendo que la evidencia que ellos tienen mostrará que ella actuó en defensa propia.