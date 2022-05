Esposo de Nancy Pelosi es arrestado bajo sospecha de DUI en California

NAPA, California — Paul Pelosi, el esposo de 82 años de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue arrestado este fin de semana bajo sospecha de DUI en el norte de California, según mostraron registros policiales el domingo.

Paul Pelosi fue detenido el sábado por la noche en el condado de Napa, al norte de San Francisco, según un informe de reserva en línea de la oficina del alguacil.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Podría enfrentar cargos que incluyen conducir bajo la influencia y conducir con un nivel de alcohol en sangre de 0.08 o más, según el informe.

La fianza de Pelosi se fijó en $5,000 por los dos delitos menores, según mostraron los registros.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato. El oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Andrew Barclay, dijo que se daría a conocer más información más tarde el domingo.

Drew Hammill, portavoz de Nancy Pelosi, dijo a The Associated Press: “La presidenta de la Cámara no comentará sobre este asunto privado que ocurrió mientras ella estaba en la costa este”.

La oradora de la Cámara estuvo en Providence, Rhode Island, este domingo, donde pronunció el discurso de graduación en la Universidad de Brown.

El arresto de Pelosi fue reportado por primera vez por TMZ.

Paul y Nancy Pelosi están casados ​​desde 1963.