Cruel asesinato en Idaho: hallan el ADN del acusado en la casa, según declaración jurada

BOISE, Idaho — El ADN del hombre acusado de matar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fue encontrado en la vaina de un cuchillo en la escena del crimen, dijo un investigador en documentos judiciales revelados el jueves.

La declaración jurada escrita por Moscow, Idaho Police Cpl. Brett Payne se hizo pública minutos antes de que comenzara una audiencia en la corte para el hombre acusado de las muertes del 13 de noviembre, Bryan Kohberger, de 28 años.

Kohberger, un estudiante de doctorado de 28 años de la Universidad Estatal de Washington, fue trasladado en avión desde Pensylvania, donde fue arrestado, a Idaho el miércoles y debía comparecer el jueves en una corte en Moscow, la ciudad universitaria donde ocurrió el ataque.

Agentes policiales uniformados esperaban en la pista a que aterrizara el avión y luego escoltaron a Kohberger esposado a una caravana de cinco vehículos para el corto viaje desde Washington a través de la frontera de Idaho.

Está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y robo con allanamiento de morada en el caso seguido de cerca que infundió miedo en la comunidad a lo largo de la frontera entre Idaho y Washington.

Los cuerpos de Goncalves, 21, de Rathdrum, Idaho; Mogen, 21, de Coeur d'Alene, Idaho; Kernodle, 20, de Post Falls, Idaho; y Chapin, de 20 años, de Conway, Washington, fueron encontrados en la casa de alquiler donde vivían las mujeres. Kernodle y Chapin estaban saliendo y él había estado visitando la casa esa noche.

Su abogado en Pensylvania, donde viven sus padres y donde fue arrestado, ha dicho que está ansioso por ser exonerado y lo describió como “un tipo común”.

Dijo que Kohberger estaría representado por el principal defensor público en el condado de Kootenai de Idaho una vez que esté en el estado.

SOBREVIVIENTE VIO A HOMBRE DE NEGRO, SEGÚN LA POLICÍA

Una mujer que vivía en la casa donde cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados se despertó con el sonido de un llanto esa noche para encontrar a un hombre enmascarado vestido de negro que pasó junto a ella y se dirigió hacia una puerta corrediza de vidrio, un dijo el investigador en documentos judiciales revelados el jueves.

La compañera de casa no identificada, que no resultó herida en el ataque, dijo a las autoridades que abrió la puerta del segundo piso alrededor de las 4 a.m. después de escuchar el llanto y luego se quedó "congelada" mientras el hombre, a quien no reconoció, caminaba más allá de ella, dijo el investigador de la policía. Luego volvió a su habitación y cerró la puerta.

La llegada de Bryan Kohberger al estado también significa que pronto se harán públicos documentos sellados que podrían responder preguntas clave en el caso que se sigue de cerca.

Un juez de primera instancia emitió una orden de mordaza radical que prohíbe a los abogados, las fuerzas del orden y otros funcionarios discutir el caso.

Los fiscales del condado de Latah han dicho que creen que Kohberger irrumpió en la casa de las víctimas con la intención de cometer un asesinato.

HABÍA SIDO DETENIDO DOS VECES POR LA POLICÍA, PERO LO DEJARON IR

Aunque la policía de Moscow no ha dicho mucho sobre la investigación, el mes pasado las autoridades pidieron ayuda al público para encontrar un sedán blanco que se vio cerca de la escena del crimen, específicamente, un Hyundai Elantra 2011-2013. Llovieron las pistas y los investigadores pronto anunciaron que estaban revisando un grupo de alrededor de 20,000 vehículos potenciales.

Mientras tanto, Kohberger presuntamente se quedó en Pullman, Washington, hasta el final del semestre en WSU. Luego condujo a través del país hasta la casa de sus padres en Pensilvania, acompañado por su padre. Iban en un Elantra blanco.

Mientras conducía por Indiana, Kohberger fue detenido dos veces el mismo día, primero por un ayudante del alguacil del condado de Hancock y unos minutos después por un policía estatal de Indiana.

El video de la cámara corporal de la primera parada publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hancock muestra a Kohberger detrás del volante y a su padre en el asiento del pasajero el 15 de diciembre. Ambos hombres le dijeron al oficial de la ley que viajaban desde WSU antes de que el oficial los enviara. su camino con una advertencia por seguir demasiado de cerca.

La Policía Estatal de Indiana publicó imágenes de la cámara corporal de la segunda parada. La agencia dijo que en ese momento no había información disponible para el policía que hubiera identificado a Kohberger como sospechoso de los asesinatos. Kohberger recibió nuevamente una advertencia por seguir demasiado de cerca.