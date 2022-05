La NRA no suspende su convención anual, a días de la masacre escolar en Texas

HOUSTON - La Asociación Nacional del Rifle sostendrá su convención en Houston tal como estaba planeado, anunció el alcalde de Houston, a pesar del descontento causado por la masacre en una escuela en Uvalde, Texas.

El alcalde, Sylvester Turner, afirmó que el evento tiene que realizarse porque la municipalidad no puede cancelar el contrato con la NRA, el mayor defensor del derecho a la posesión de armas en Estados Unidos.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que políticos republicanos hablarán en el foro de esa agrupación partidaria de la tenencia de armas, luego de la matanza ocurrida en Uvalde.

LA NRA ES EL MAYOR DEFENSOR DE LAS ARMAS EN EEUU Y UN FUERTE CABILDERO EN WASHINGTON

Entre los políticos republicanos que aparecen como ponentes en el evento, que empieza este viernes, están el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz. El orador principal será el expresidente Donald Trump, informó la NRA en Twitter.

“Así que, no se trata de si cancelamos o no la convención”, dijo Turner, “se trata de funcionarios electos a los más altos niveles de nuestro estado que van allá y hablarán y apoyarán esas políticas, y eso está mal. Y uno no puede estar pidiendo plegarias y enviando condolencias un día y al día siguiente hablar a favor de la tenencia de armas. Eso está mal”.

Un joven de 18 años mató a tiros a por lo menos 19 niños el martes en una escuela primaria de Texas, dijeron funcionarios, en otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía abatió al agresor.

También hay 2 adultos muertos, dijeron las autoridades. El gobernador Greg Abbott dijo que uno de los fallecidos era un docente.

El ataque se produjo apenas 10 días después de una masacre motivada por el racismo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, que se sumó a una serie de asesinatos en iglesias, escuelas y tiendas en distintos puntos del país en lo que va del año.

Y las perspectivas para cualquier reforma a las regulaciones sobre armas de fuego en el país son tan poco favorables como lo fueron tras el tiroteo en Sandy Hook.

Estas son algunas de las víctimas que dejó el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas.

El presidente Joe Biden parecía listo para la pelea al hacer un llamado en favor de nuevas restricciones a las armas de fuego durante un mensaje a la nación horas después del ataque.

“Como país debemos preguntarnos: ¿cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos al cabildeo de las armas? ¿Cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que se debe hacer?”, cuestionó el mandatario. “¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería?”.